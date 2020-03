Detalhes do meta de Legends of Runeterra no EU Creators Invitational

O primeiro Legends of Runeterra EU Creators Invitational apresentou ontem 24 dos melhores jogadores da Europa e reiterou a diversidade do meta no beta aberto.

Faz seis semanas desde o início da versão beta aberta de LoR e o meta permanece aberto. As regiões Ionia e Ilhas das Sombras são provavelmente as mais fortes até agora e podem receber enfraquecimentos na próxima atualização. Mas não foram as únicas regiões utilizadas durante o EU Creators Invitational de ontem, organizado pela AFK Creators.

Dos 72 decks enviados, 13 arquétipos foram representados, sendo Ionia e Feljord o mais escolhido. Mas nenhum arquétipo se sobressaiu demais, revelando um meta diverso no EU Creators Invitational.

Imagem via AFK Creators

Arquétipo Quantidade Percentagem Ionia / Freljord 12 17,4 Ionia / Ilhas das Sombras 10 14,5 Ilhas das Sombras / Demacia 8 11,6 P & Z / Freljord 7 10.1 Ionia / P & Z 7 10.1 Ionia / Demacia 6 8,7 Freljord / Ilhas das Sombras 6 8,7 P & Z / Ilhas das Sombras 6 8,7 P & Z / Demacia 3 4.3. Noxus / Freljord 1 1.4 Mono-Ilhas das Sombras 1 1.4 Demacia / Noxus 1 1.4 Ionia / Noxus 1 1.4

Todas as seis regiões foram representadas pelos 24 competidores, com cada jogador enviando três construções, totalizando 72 decks.

Ilhas das Sombras: 23 decks, 24%

Ionia: 22 decks, 22,98%

Piltover & Zaun: 18 decks, 18,8%

Freljord: 16 decks, 16,7%

Demacia: 13 decks, 13,5%

Noxus: 4 decks, 4,2%

De um total de 24 campeões no primeiro set de LoR, 15 deram as caras ontem. E apesar de Hecarim estar atormentando seus inimigos nas ranqueadas, ele não foi o campeão mais escolhido. Karma e Elise foram os mais populares, seguidos de perto por Hecarim e Zed. E, surpreendente, Ashe, Braum e Tryndamere foram os menos jogados.

Karma: 17

Elise: 17

Hecarim: 16

Zed: 14

Heimerdinger: 10

Ezreal: 7

Thresh: 5

Fiora: 5

Teemo: 4

Shen: 4

Dario: 3

Lux: 3

Braum: 2

Ashe: 2

Tryndamere: 2

O EU Creators Invitational foi organizado pela AFK Creators, patrocinado pela HyperX e NordVPN e apoiado pela Riot Games. Um total de 24 jogadores foram convidados, representando oito países europeus. E foi um sucesso geral, com futuros torneios em andamento que podem incluir alguns ajustes na formatação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de março.