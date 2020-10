Decks de dragão ascendem a novas alturas com spoilers da Shyvana em LoR

Novas cartas de dragão nas regiões de Targon e Demacia foram os spoilers finais de Legends of Runeterra revelados hoje para a expansão Monumentos de Poder.

Com o lançamento no final desta semana em 14 de outubro, os spoilers do MdP terminaram hoje com a revelação de Shyvana. Um total de três seguidores também foram incluídos nos spoilers de Shyvana. Dois dos seguidores do LoR, Vigia da Dracoguarda, Kadegrin, o Infernal, são cartas da região de Demacia. O outro seguidor, Dragão do Eclipse, é de Targon.

Use fogo contra fogo… e dragão contra dragão. 🔥🐉



Shyvana é a próxima Campeã do Legends of Runeterra. jogue com ela em 14 de outubro na nova expansão: Monumentos de Poder.



📲Baixe agora para PC ou celular: https://t.co/yMme3MNdMJ pic.twitter.com/2cuO1HjRFn — Legends of Runeterra Brasil 🌠 (@RuneterraBrasil) October 12, 2020

Todas as três cartas são poderosas por si mesmas, destacando habilidades como Fúria, Amanhecer, Anoitecer e Mobilizar. Vigia da Dracoguarda custa 6 e tem 3/5, e quando incovado, se seu controlador contempla um dragão, ele Mobiliza. Embora os atributos da Vigia sejam um pouco fracos, ser capaz de Mobilizar com dragões abre uma nova porta de possibilidades estratégicas.

Dragão do Eclipse pode ser o seguidor mais poderoso revelado hoje, em sinergia com Amanhecer e Anoitecer. O dragão é um 7/5 de custo sete com Fúria. Dragão do Eclipse tem uma habilidade Amanhecer que reduz o custo do próximo dragão ou Celestial jogado e tem uma habilidade Anoitecer que cria um seguidor Dragão ou Celestial aleatório na mão.

O seguidor final nos spoilers de LoR hoje foi Kadegrin, o Infernal. Este dragão tem custo 9 com 9/6. Ele tem Fúria e concede a todos os outros aliados dragões + 2 / + 2 em todos os lugares quando é convocado. Kadegrin é bem caro, mas não terá problemas para terminar uma partida no turno em que for jogado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de outubro.