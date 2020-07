Como vencer no primeiro Laboratório de Legends of Runeterra, o A.R.A.M.

A Atualização 1.5 de Legends of Runeterra trouxe um novo modo casual, o Laboratórios, para o jogo. Embora não haja recompensas extras por reivindicar a vitória, este modo alternativo, diferente dos outros, permite que os jogadores participem de um ambiente pouco competitivo. Além de alterar as regras fundamentais do LoR, o ritmo dos modos de laboratório é muito mais rápido, permitindo que você experimente ação e jogo de cartas muito mais cedo do que os modos de jogo comuns.

O primeiro experimento a estrear no Laboratórios é o A.R.A.M. Os jogadores começam o jogo com o tradicional mulligan, podendo escolher entre quatro campeões. Quaisquer campeões lançados são substituídos por mais campeões. Após a fase de mulligan, os jogadores recebem um deck aleatório com cartas baseadas nos outros campeões restantes e, em seguida, compram mais duas cartas.

Além de ter um baralho aleatório, os dois jogadores também começam com três de mana, dando aos jogadores poder de decisão extra sobre como fazer seus mulligans, já que a capacidade de jogar campeões poderosos chega mais cedo. Outra regra no modo ARAM é que sempre que um campeão é destruído, ele é arrastado de volta para o deck. Isso dá a qualquer campeão a chance de retornar.

Como o modo de jogo é aleatório, encontrar vitória consistentemente significa melhorar suas chances a cada turno e saber quais campeões são fortes. Thresh, Miss Fortune, Sejuani e Zed são alguns dos campeões que você deve procurar. Além de esses campeões serem fortes individualmente, eles trazem algumas cartas de sinergia fortes que permitem fazer coisas poderosas sempre que você estiver sem campeões para jogar.

Campeões que custam três de mana ou menos podem ser jogados instantaneamente, o que lhe dá a oportunidade de superar um oponente no início do jogo. Thresh é especialmente poderoso, porque subir de nível nesse modo de jogo pode ser uma jogada vencedora. Ele permitirá que você retorne campeões mortos do baralho com mais facilidade e potencialmente permita que você trapaceie uma tonelada de mana no processo.

De maneira semelhante às partidas regulares do LoR, os campeões com custos ímpares devem ter uma ênfase maior na fase de mulligan ao ser o primeiro a jogar e os de custo par em segundo. Isso é especialmente verdadeiro para os campeões que ganham bônus por atacar no turno em que são jogados, como Miss Fortune, Zed e Draven como exemplos ímpares ou Ashe e Sejuani como exemplos pares.

Os jogadores têm até a Atualização 1.6 do LoR para experimentar o ARAM antes que o próximo experimento do laboratório chegue. A Atualização 1.6 do LoR está programada para chegar aos servidores ativos em 22 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 08 de julho.