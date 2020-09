Como ter sucesso no sexto laboratório de Legends of Runeterra, Mundo Selvagem

Com cada atualização quinzenal do Legends of Runeterra vem um novo experimento de laboratório casual para os jogadores experimentarem. A atualização 1.10 trouxe o sexto laboratório do modo, Mundo Selvagem, o primeiro que permite aos jogadores usar decks pré-montados.

Neste laboratório, que é inspirado no papel do caçador de League of Legends, os jogadores devem derrotar os monstros da selva que vagueiam pelo tabuleiro. Sempre que um monstro da selva morre, o inimigo do monstro ganha um feitiço que ajuda a reforçar sua estratégia. Cada vez que um jogador de qualquer lado não tiver um monstro da selva, um novo tomará seu lugar. Quanto mais próximo ao fim do jogo, mais poderosos serão os monstros que aparecerão, além das recompensas que aumentam com ele.

Cada monstro da selva que surge é imóvel e não pode se comprometer a bloquear ou atacar por conta própria. Monstros da selva também não podem ser retornados ou silenciados, de forma que eles não podem ser removidos efetivamente sem dar fortalecimentos aos inimigos. Se o tabuleiro estiver cheio de unidades que não são da selva no início da rodada, sua unidade mais fraca será destruída para dar espaço para um novo monstro. As unidades da selva também não podem ser substituídas quando o tabuleiro está cheio.

Outro aspecto do modo é que a cada turno que um jogador não está atacando, ele recebe um feitiço de custo um “Jungle Invade” que permite usar uma unidade que não seja da selva para lutar contra uma unidade da selva inimiga. Isso permite que você remova unidades inimigas da selva e receba fortalecimentos durante os turnos que você não consegue atacar.

O primeiro monstro é uma Acuâmina que é 1/4. O fortalecimento Razor Sharp permite que você dê às unidades em sua mão e deck + 1 / + 1, de dá um cristal de mana e compra uma carta ou convoca uma Acuâmina 3/4 e cura seu Nexus em dois.

O segundo monstro é o antigo Krug, que é um 2/6. Gift of Heavy Hands é semelhante ao Razor Sharp, exceto que o fortalecimento para unidades é aumentado para + 2 / + 2, o cristal de mana e a compra são dois de mana e duas cartas, e o Krug invocado é um 4/6 que cura seu Nexus em três.

O terceiro monstro é o Arauto, que é 4/8. Similar aos outros fortalecimentos, os efeitos do Olho do Arauto são aumentados para + 3 / + 3, três de mana e três cartas ou convocam um Arauto 6/10 e curam quatro.

O último monstro que pode surgir é o Barão, que é 6/12. Ao contrário dos outros fortalecimentos da selva, o fortalecimento da Mão do Barão é apenas um feitiço de zero de mana que dá a todas as suas unidades no seu tabuleiro + 3 / + 3, mobiliza e concede Sobrepujar durante o turno. Matar o Barão permitirá que você termine os jogos rapidamente, semelhante ao seu homólogo do LoL.

A Mão do Barão também é o único fortalecimento de selva não passageiro, o que permite que você jogue sempre que for forte o suficiente para usá-lo.

A melhor maneira de vencer este Laboratório é entrar no tabuleiro rapidamente e dominar os monstros da selva do seu oponente. Quanto mais monstros você conseguir matar no início, mais o jogo se tornará uma bola de neve a seu favor. Se você obtiver um fortalecimento de selva logo, a melhor maneira de usá-los é aumentar sua mana ou ganhar atributos permanentes. A opção de aumento de mana só é melhor no início do jogo, pois a recompensa por aumentar diminui lentamente à medida que o jogo continua.

Imagem via Riot Games.

Os decks pré-construídos que a Riot fornece a você também são potentes se sua coleção for pequena. Você pode obter um deck no estilo Lucian e Kalista usando cartas no estilo Retribuição, que fortalecem o seu tabuleiro depois que suas unidades morrem. O outro deck que o desenvolvedor fornece a você é um Lulu e Zed que usa as novas cartas de Auxílio do Chamado da Montanha.

Embora existam algumas estratégias extravagantes que você pode escolher, como o Espírito Inflexível ou o Mágico Mistificador para manter seu monstro da selva seguro, ainda é melhor tentar acumular um tabuleiro agressivo para que você possa circular constantemente pela selva.

Os jogadores têm até a próximo atualização de LoR para experimentar a versão única do jogo de Mundo Selvagem. A atualização 1.11 de LoR está definida para ir ao ar em duas semanas, no dia 30 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de setembro.