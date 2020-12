Cartas de suporte de Riven para a expansão Criação Cósmica de Legends of Runeterra

A expansão Criação Cósmica de Legends of Runeterra está a apenas alguns dias de seu lançamento oficial. A temporada de spoiler continuou hoje com um vazamento antecipado do Twitter oficial do LoR Brasil.

A postagem original foi excluída, mas as cartas mostradas eram quatro seguidores com base em Noxus, sugerindo a eventual revelação de Riven. As cartas mostradas no início foram Caça aos Fracos, Caçadora Brutal, Cavaleira Colérica e Arrel, a Rastreadora.

Caça aos Fracos é um feitiço raro, lento de dois de mana que descarta o seguidor mais fraco da mão do oponente. Caçadora Brutal é uma unidade rara de quatro de mana com 3/3, a palavra-chave Desafiador e uma habilidade que dá a ela Ataque Rápido para a rodada em que é invocada.

Cavaleira Colérica é uma unidade comum de cinco de mana com 7/3 e a palavra-chave Desafiador. Arrel, a Rastreadora é uma unidade épica de seis de mana com 2/5 e uma habilidade de final de rodada que a faz golpear o inimigo mais fraco se você jogou um feitiço nela nesta rodada.

Todas essas cartas dão a Noxus uma nova identidade baseada em interrupção, tanto em combate quanto fora dele com destruição de mão. Caça aos Fracos permite que você elimine unidades potencialmente problemáticas da mão do oponente antes mesmo que ele tenha a chance de jogá-las. Se a mão do seu oponente estiver cheia de seguidores de alto valor, você terá uma grande chance de obter uma boa troca de mana removendo a ameaça antes mesmo antes de ela chegar ao tabuleiro.

Caçadora Brutal tem o poder de remover unidades fracas que foram convocadas antes dela devido à poderosa combinação de Ataque Rápido e Desafiador. Esse conjunto de palavras-chave provou ser poderoso, pois seu efeito é comparável ao de Diana, mesmo que seja mais caro.

Caveleira Colérica é uma criatura agressiva. Embora não haja nada de chamativo sobre esta carta, se você estiver enfrentando um deck lento que não desenvolveu uma unidade fraca e tem um lapso em sua remoção, você tem uma boa chance de causar sete de dano por apenas cinco de mana.

Arrel, a Rastreadora é a carta mais interessante introduzida neste grupo. Embora a identidade atual de Noxus não seja conhecida por mirar em suas próprias unidade com feitiços, futuros lançamentos de cartas podem mudar isso. Além de possíveis lançamentos de cartas no futuro, Noxus pode ser combinada com outras regiões para ajudar a cumprir esse efeito de Arrel. O par de regiões mais comum com Noxus que está crescendo em popularidade é Targon.

Devido à riqueza de feitiços de Targon que visam unidades aliadas, seria fácil cumprir o efeito de Arrel a cada turno, o que permite remover ameaças mais fracas, mas de alto valor de seu oponente.

Uma vez que essas cartas foram acidentalmente apresentadas mais cedo, pode-se esperar que a revelação oficial ocorra amanhã, com Riven seguindo no dia seguinte.

Você poderá experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Criação Cósmica estiver disponível em 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 11 de dezembro.