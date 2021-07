Cartas de Noxus reveladas para o próximo evento sazonal de Legends of Runeterra, Sentinelas da Luz

O próximo evento de Legends of Runeterra, Sentinelas da Luz, atingiu outra região intocada em sua temporada de revelação.

Duas cartas de Noxus foram reveladas: Desafiador Emérito e Desafiadora Destruída. Ambos são Minotauros e um já foi reivindicado pela névoa.

Desafiador Emérito é uma unidade rara de cinco de mana com 2/6, a palavra-chave Sobrepujar e uma habilidade desencadeada que ativa e concede a ele um bônus + 1 / + 0 permanente sempre que você o tiver como alvo com qualquer efeito.

Desafiadora Destruída é uma unidade rara de quatro de mana com 4/3 e uma habilidade de invocação que cria um feitiço Incursão Noturna não colecionável em sua mão. Incursão Noturna é um feitiço Lento e Fugaz de zero de mana que tem como alvo um aliado e faz com que ele inicie um ataque livre.

Implicações no Meta

Desafiadora Destruída é a carta mais intrigante entre os dois à primeira vista devido ao feitiço que ela fornece. A habilidade de iniciar um ataque livre com qualquer uma de suas unidades pode desencadear habilidades que ocorrem no ataque ou golpear como Ashe, Azir, Draven e Patrulheiros. Além disso, Incursão Noturna pode simplesmente permitir que você consiga mais dano e obtenha os benefícios de palavras-chave como Sobrepujar e Ataque Rápido.

A fraqueza notável de Desafiadora Destruída é que sua linha de estatísticas está abaixo da média para seu custo, então ela terá dificuldade em contestar o tabuleiro depois de ser jogada. Além dessa falha, a Incursão Noturna que ela fornece é Fugaz, o que significa que se seu tabuleiro for respondido depois que ela for jogada, você perderá a chance de jogar o feitiço, pois ele será descartado no final do turno.

Desafiador Emérito ajuda a construir uma identidade de Noxus de benefícios de auto-alvejamento com cartas como Arrel, a Rastreadora. A maior facilitadora da região para essa mecânica é Riven e sua palavra-chave Reforjar. Ela fornece feitiços benéficos baratos que podem ser lançados em rápida sucessão e ajudar o Desafiador Emérito.

Por conta própria, o Desafiador Emérito tem estatísticas terríveis para seu custo. Mas se você o ajudar o suficiente, ele pode se transformar em uma ameaça perigosa, já que seu aumento de estatísticas é permanente. Além de Noxus, as novas cartas de Shurima reveladas que focam em alvejar seus aliados podem fazer de Shurima uma região parceira potente, porque eles também ajudam você a alvejar seus aliados.

Além das duas novas cartas de Noxus colecionáveis ​​reveladas hoje, a Riot mostrou a próxima skin de campeão que se juntará ao evento Sentinelas da Luz, Draven Destruído. Isso era esperado, uma vez que foi anunciado que haverá sete skins gerais sendo adicionadas no próximo evento, e eles estão todos vinculados a sua contraparte de League of Legends.

Você pode testar essas cartas e muito mais quando LoR: Sentinelas da Luz for lançado em 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 09 de julho.