Cardume Disperso revelado ao lado de skins de Karma e Irelia para o evento Sentinelas da Luz de Legends of Runeterra

O último dia da breve temporada de revelação do próximo evento de Legends of Runeterra, Sentinelas da Luz, está aqui. Apenas uma carta de Ionia foi revelada hoje, Cardume Disperso. Mas a conta do LoR no Twitter também mostrou duas skins para as campeãs de Ionia presentes neste evento, Karma e Irelia.

O Cardume Disperso é uma unidade rara de seis de mana com 5/6, a palavra-chave Sintonia e um efeito que é ativado quando jogado que permite que você compre um feitiço de velocidade Lenta, Rápida ou Súbita de seu deck. Além dessas habilidades, Cardume Disperso tem uma habilidade Iluminado que concede Elusivo quando você atinge o máximo de 10 de mana.

Imagem via Riot Games

Cardume Disperso é uma versão retreinada da carta Sorvedor de Nuvens do conjunto Primordiais. Mantendo sua identidade sinérgica de feitiços, o Cardume Disperso visa agregar mais valor ao permitir que você seja o tutor de um tipo específico de feitiço de seu deck. Além disso, a palavra-chave Sintonia dá a você um de mana de feitiço de volta depois que o Cardume é invocado, dando a você uma chance melhor de lançar aquele feitiço.

Além desses benefícios, o Cardume Disperso se torna uma carta mais eficaz no final do jogo. Isso se deve ao fato de que ele pode fornecer uma defesa considerável que pode bloquear unidades Elusivas defensivamente ou causar cinco de dano com a palavra-chave Elusivo que ganha com 10 de mana.

Cardume Disperso será uma ferramenta interessante para decks orientados a valores e de combos, e os jogadores que rastrearem bem suas cartas serão recompensados ​​por serem capazes de sacar feitiços específicos.

Além da última carta revelada, a Riot mostrou as duas figuras chave Ionianas para o evento e a versão do LoR de suas skins de campeão do LoL, Irelia Sentinela e Karma Destruída.

Experimente estas cartas e muito mais quando LoR: Sentinelas da Luz for lançado em 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 12 de julho.