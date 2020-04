Cards vazados de Legends of Runeterra sugerem mudanças em campeão e em Bannerman na próxima atualização 0.9.4

Várias mudanças feitas nos campeões de Legends of Runeterra para a próxima atualização 0.9.4 vazaram hoje através de dispositivos móveis.

Há mais uma atualização importante no LoR antes do lançamento oficial do jogo digital no PC e no celular em 30 de abril. Mas há jogadores que já têm acesso à versão móvel, seja legitimamente em Cingapura ou através de “outros meios”. Um usuário do Reddit postou as imagens hoje, revelando alterações em Yasuo, Katarina e Kalista, Vanguard Bannerman, Frenzied Skitterer e Brightsteel Formation.

Se as mudanças forem realmente legítimas, elas têm o potencial de mudar drasticamente o meta antes do lançamento do LoR e do lançamento do novo conjunto.

Yasuo

Vida: aumentou de 3 para 4.

Kalista

Level Up: I’ve seen 3+ allies die.

Katarina

Play: Create a [Fleeting] Blade’s Edge in hand. Level Up: I’ve struck once. When I level up, recall me.

Vanguard Bannerman

Allegiance: Grant other allies +1|+1

Frenzied Skitterer

Vida: diminuiu de 3 para 2.

Brightsteel Formation

Barreira removida das palavras-chave.

Quaisquer enfraquecimentos e fortalecimentos vazados de cards do LoR na próxima atualização 0.9.4 ainda estão em fase de teste e não foram confirmados. Os jogadores já estão começando a criar novos decks, especialmente com as mudanças feitas nos campeões existentes. E depois de lidar com os decks de Bannerman que dominam o meta nas últimas semanas, a maioria está animada ao vê-lo recebendo um potencial enfraquecimento.

O novo conjunto e lançamento oficial da versão beta aberta do LoR ocorrerá em 28 de abril para PC e 30 de abril para celular. A atualização final antes do lançamento do jogo ocorrerá na próxima terça-feira, 14 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 11 de abril.