Cada personalização da atualização 1.16 Criação Cósmica do LoR

As atualizações de cartas prismáticas em Legends of Runeterra serão lançadas junto com várias outras novas personalizações na atualização 1.16.

A expansão final de Chamado da Montanha, Criação Cósmica, está finalmente marcada para chegar no LoR. Contendo uma série de personalizações como um novo verso de carta, emotes, um tabuleiro de jogo e pacotes de deck, a atualização 1.16 também apresenta uma nova maneira de colecionar cartas.

Estilos de Carta Prismáticos

Semelhante às cartas foil em Magic: The Gathering, os Estilos de Carta Prismáticos em LoR modificam as cartas de estilo básico de um jogador. O aprimoramento para um estilo de carta Prismática pode ocorrer de três maneiras diferentes: Baús, Essência ou Moedas.

Quer você gaste dinheiro ou não no jogo, ganhar estilos de cartas Prismáticas é semelhante a construir uma coleção de cartas. Os novos Baús Prismáticos conterão cartas prismáticas e os jogadores podem desbloquear um baú Prismático no final da temporada de recompensas das ranqueadas. Quanto mais alta for a classificação do jogador, mais doces serão as recompensas no baú.

Os jogadores também podem usar um novo recurso no LoR chamado Essência. Encontradas em baús Prismáticos e ganhos por meio de missões, os preços da Essência por tipo de carta variam de acordo com a raridade. E para jogadores que desejam aprimoramentos imediatos, as moedas também funcionam. Depois que uma carta é aprimorada para Prismática, ela é permanente. Uma opção para ligar ou desligar o Prismático está em desenvolvimento, de acordo com os desenvolvedores do LoR.

Tabuleiro Subferia

Imagem via Riot Games

O tabuleiro de jogo Subferia presta homenagem a Zaun. Com linhas limpas e atenção aos detalhes, os jogadores podem sentir impulsos experimentais virem sobre eles ao usar o tabuleiro da Subferia.

Guardião

Imagem via Riot Games

Os melhores animais de estimação são os leais, mesmo quando estão decididos a dominar o mundo. Miaudroide Von Yipp se junta à coleção cada vez maior de Guardiões do LoR, pronto para pisar e eliminar as ameaças adversárias.

Verso de Carta

Imagem via Riot Games

Um total de três campeões foram adicionados ao CdM pela expansão Criação Cósmica, mas apenas Riven tem um verso de carta neste momento. Exibindo seus braços e uma espada enorme, o verso de carta de Riven retrata sua pose de “Eu nasci para a batalha”.

Emotes

Imagem via Riot Games

Um total de quatro emotes, oferecidos individualmente ou em um pacote, estão disponíveis para compra no lançamento da atualização 1.16.

O pacote Zaun

Imagem via Riot Games

Com o preço de 1.422 moedas, o pacote Zaun contém o tabuleiro de jogo Subferia, um guardião Miaudroide Von Yipp e um ícone de Criações Calculadas.

O pacote Combatentes Natos

Imagem via Riot Games

Com o preço de 2.034 moedas, o pacote de deck contém Riven e Taric como campeões. As cartas do deck pré-construído se concentram em fortalecimentos de combate e combos que acionam esses campeões poderosos.

A atualização 1.16 está programada para chegar por volta das 14h00 em 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de dezembro.