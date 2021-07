Bandópolis será a 10ª e última região de Legends of Runeterra

A Riot Games revelou o futuro de Legends of Runeterra em outro vídeo “O que vem por aí em 2021 | Vídeo Dev – Legends of Runeterra“. Bandópolis será a última região adicionada ao jogo. O cenário mágico contará com vários portais e yordles em toda a Runeterra.

Enquanto vários jogadores do LoR esperavam que Ixtal ou o Vazio fossem a região final, o diretor do jogo, Andrew Yipp, disse que os campeões dessas duas regiões ainda farão uma aparição no LoR nas 10 regiões existentes do jogo.

A Riot também revelou que em vez das três expansões usuais por ciclo de lançamento de conjunto, o próximo conjunto de LoR terá uma quarta expansão bônus. A expansão extra, lançada em novembro, trará mais conteúdo PvE e mais cartas.

Embora a Riot não tenha revelado diretamente nenhuma nova carta, palavra-chave ou mecânica em seu vídeo, a próxima temporada de revelação de cartas deve começar em breve, pois é esperado que Bandópolis seja lançada em agosto. Além disso, devido ao fim do Passe do evento Sentinelas da Luz, sabemos que uma versão de campeã de Senna será adicionada ao jogo.

Imagem via Riot Games

Como o próximo torneio sazonal termina em 21 de agosto, e com base no cronograma de atualização usual, a próxima expansão provavelmente será lançada em 25 de agosto ou por volta dela.

O Conjunto de agosto de LoR será lançado após a conclusão do quinto torneio sazonal. A primeira das quatro expansões trará Bandópolis e Senna para o LoR.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de julho.