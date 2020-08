Avaliadora Trifariana e Fúria do Norte enfraquecidas na atualização de Legends of Runeterra Chamado da Montanha

Legends of Runeterra está lançando seu primeiro terço da expansão Chamado da Montanha. Embora haja 89 cartas chegando com a atualização, algumas cartas serão enfraquecidas com o início da nova temporada. Com a atualização 1.8, Fúria do Norte e a Avaliadora Trifariana serão enfraquecidas.

Fúria do Norte está sendo enfraquecida para conceder a uma unidade 3 de poder, em vez de 4. A Avaliadora Trifariana está tendo seu custo de mana aumentado em 1, totalizando 5. Ambas as cartas foram vitais nos decks baseados em Midrange Freljord, especialmente no popular deck Ashe / Sejuani mais Noxus.

Fúria do Norte era um poderoso truque de combate que permitia às unidades atropelar facilmente qualquer unidade inimiga e sobreviver devido ao enorme fortalecimento de vida que ela fornecia. Embora a maior chance de sobrevivência ainda esteja lá, o leve enfraquecimento no poder significa que haverá menos oportunidades letais ou fazer com que suas unidades destruam inimigos em combate.

A Avaliadora Trifariana era uma carta de reabastecimento potente que podia sacar várias cartas devido à quantidade de unidades de cinco de poder que foram encontradas em Freljord e Noxus. Este enfraquecimento de mana tornará as cartas de reabastecimento no meio do jogo mais caras e permitirá menos jogadas durante o mesmo turno em que ela foi jogada.

As mudanças para Fúria do Norte e Avaliadora Trifariana chegaram ao LoR na atualização 1.8, lançada hoje, 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 25 de agosto.