Atualização 2.8.0 de Legends of Runeterra traz novo evento, Horizonte Sombrio

A próxima atualização do Legends of Runeterra, 2.8.0, será lançada amanhã. Como esperado com os cronogramas de atualização anteriores, a próxima atualização não traz nenhuma iteração de balanceamento para Guardiões dos Ancestrais. Mas vai adicionar o próximo evento do jogo, Horizonte Sombrio.

O evento mais recente adiciona um passe de evento que oferece várias recompensas para pessoas que compram o passe de evento premium e aqueles que vão para o gratuito. Horizonte Sombrio também sacode o lado cosmético de LoR adicionando o primeiro tabuleiro lendário do jogo ao lado de um Mega Guaardião.

Além disso, agora existem skins para campeões e eles vêm em dois níveis diferentes. O primeiro fornece ao campeão uma nova arte alternativa, mas o outro concede uma nova animação ao subir de nível, além de uma ilustração alternativa.

Além do evento, há um novo Laboratório que traz uma experiência única para o formato Fila em Dupla: dois contra dois. Os jogadores agora têm sua própria partida um contra um ao lado de seu parceiro e você ganha uma partida se ambos os membros de sua equipe vencerem. Se ambas as equipes obtiverem uma vitória, um desempate decidirá qual equipe reivindicará a vitória. Ao contrário de outros laboratórios do passado, recompensas bônus aguardam após suas vitórias, com a chance de ganhar Curingas Campeões e Épicos ou até cartas Prismáticas.

Aqui estão todas as notas da atualização 2.8.0 e do evento Horizonte Sombrio.

Novo evento: Horizonte Sombrio

“Prepare-se para um poder cósmico inimaginável: o evento Horizonte Sombrio vai começar na Atualização 2.8.0”, lêem as notas da atualização. “Viaje pelo cosmo infinito na trilha do evento Horizonte Sombrio e ganhe recompensas diretamente dos cantos mais remotos do universo. A atualização também terá uma galáxia de novos itens de personalização, incluindo skins de Campeões Cósmicos e Estrela Negra, além do nosso primeiro tabuleiro de tier Lendário que conta com seu próprio Mega Guardião”

Skins de Campeões

“As skins de Campeões chegaram ao Legends of Runeterra e essa entrada triunfal será feita com duas skins de outro mundo das linhas Estrela Negra e Cósmico,” disse a Riot.

“Presos em um eterno conflito, Yasuo Zéfiro Cósmico e Riven Exílio Cósmico são guerreiros que protegem a luz contra os horrores que os servos da Estrela Negra, Zed Estrela Negra e Shyvana Estrela Negra, causam.

As skins de Campeões são uma nova forma de personalizar seus decks favoritos e levá-los à outra dimensão! Quando um Campeão é equipado com uma skin, a arte e a citação narrativa de todas as cópias de todos os níveis desse Campeão também são alteradas. Algumas Skins têm animações totalmente novas ao subir de nível e alteram a aparência das unidades invocadas (como as Sombras Vivas do Zed Estrela Negra).

Fique atento para ainda mais informações sobre skins de campeão amanhã, quando a atualização for lançada.”

Novo Laboratório – Fila em Dupla: Despojos Divididos

“A Atualização 2.8.0 contará com a seguinte rotação nos Multilaboratórios:

Laboratório das Lendas

Fila em Dupla: Despojos Divididos (novo na 2.8.0!)

Saque Ultra Rápido

Chame uma dupla e pegue seus decks preferidos. Chegou a hora de curtir uma nova experiência 2v2 com rotas independentes! No Fila em Dupla: Despojos Divididos, cada membro da dupla joga sua partida 1v1 em paralelo. Um conjunto de cartas de “fornecimento” é oferecido a uma pessoa de cada dupla de tantas em tantas rodadas; o fornecimento não escolhido é oferecido à outra pessoa, então escolha com sabedoria e ajude sua dupla! Se as duas pessoas da dupla ganharem, a equipe delas ganha. Se uma pessoa de cada equipe ganhar uma partida, elas vão jogar uma partida de desempate para definir a equipe vencedora.

Assim como em outros Laboratórios co-op, o sistema de P.I.N.G. está presente com novos pings para você se comunicar com sua dupla; você também pode arrastar e soltá-los no tabuleiro ou diretamente nas cartas!

Mas isso não é tudo. Você ainda pode receber recompensas extras após cada vitória, com uma pequena chance de ganhar Curingas Campeões e Épicos ou até cartas Prismáticas se a sua sorte bater! Então vá à luta!”

Personalização

Skins de Campeões

Yasuo Zéfiro Cósmico

Ilustrações alternativas + novas animações ao subir de nível

Zed Estrela Negra

Ilustrações alternativas + novas animações ao subir de nível

Riven Exílio Cósmico

Ilustrações alternativas

Shyvana Estrela Negra

Ilustrações alternativas

Tabuleiros

Horizonte Sombrio

Não há saída.

Esse tabuleiro tem música e efeitos visuais especiais.

Reino do Emissário da Escuridão

Orbitando um pouco além do alcance da singularidade, o Emissário alimenta a Estrela Negra com qualquer um que tiver a infelicidade de passar perto dele.

Esse tabuleiro vem sempre com um Mega Guardião “Emissário da Escuridão” exclusivo, elementos interativos, efeitos visuais especiais e música.

Guardiões

Tropanauta

Um pequeno passo para as tropas…

Personalidade: Vive no mundo da lua

Ama: Moonwalk

Dragão Estrela Negra

Tem o autógrafo do Emissário da Escuridão.

Personalidade: Insaciável

Comida favorita: Sistemas Estelares

Von Yipp Gênio Cósmico

Não faça ele começar a falar sobre a Teoria das Cordas.

Personalidade: Mercurial

Ama: Longas sonecas perto de algum sol

Von Yipp Estrela Negra

Não deixe essas patinhas fofas enganarem você. O que ele quer mesmo é o Apocalipse.

Personalidade: Charmoso

Ama: Tirar planetas de órbita

T-Hex Constructo Cósmico

IMPLEMENTAR PROTOCOLO ENIGMÁTICO DAS DIVINDADES

Personalidade: Astuto

Hobby: Calcular possíveis futuros

Versos de Carta

O Cosmos

A Estrela Negra

Sombra da Estrela Negra

Exílio Cósmico

Emotes

Pegando AINDA MAIS fogo

De onde veio essa tem mais.

Von Yipp Brilha Brilha

Não persiga o laser. SEJA o laser.

Ícones

Ícones Horizonte Sombrio

Pacotes e Passe de Evento

O passe do evento Horizonte Sombrio estará disponível na Loja por 975 Moedas. Ganhe acesso a uma trilha de evento aprimorada com recompensas ainda melhores e habilite imediatamente a variante Guardião Von Yipp Gênio Cósmico:

Jogue partidas para ganhar Fragmentos Estelares e habilitar ainda mais recompensas!

Compre antes de 2 de junho e receba uma missão exclusiva que garante 10 Fragmentos Estelares e um Baú Prismático Raro!

No dia 16 de junho, às 14h00 BRT, o passe expira e o evento será encerrado.

O Pacote Limite do Horizonte já está disponível na loja por 1.590 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver. O Pacote contém:

Tabuleiro Horizonte Sombrio

Tabuleiro exclusivo Reino do Emissário da Escuridão com Mega Guardião

O Pacote Ruptura Cósmica já está disponível na loja por 4.921 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver. O pacote inclui skins e cartas de Campeão para:

Yasuo Zéfiro Cósmico

Zed Estrela Negra

Riven Exílio Cósmico

Shyvana Estrela Negra

Correções de Erros

O Poro Poderoso criado por Braum (nível 1) não vai mais se sobrepor visualmente a outras unidades na retaguarda.

Como parte do nosso esforço contínuo para melhorar a consistência do texto, fizemos várias melhorias no texto de todo o jogo.

Você pode experimentar o laboratório mais novo e reivindicar o poder do Cosmos ou da Estrela Negra quando a atualização 2.8.0 do LoR for lançada amanhã, 19 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 18 de maio.