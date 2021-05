Atualização 2.7.0 de Legends of Runeterra traz Guardiões dos Ancestrais e enfraquecimentos para Ilhas das Sombras

A próxima atualização do Legends of Runeterra, 2.7.0, será lançada oficialmente amanhã. A atualização apresentará a mais recente expansão do jogo, Guardiões dos Ancestrais. Como o segundo de três no conjunto Império dos Ascendentes, haverá apenas 42 cartas adicionadas ao jogo, incluindo Zilean, Malphite e Irelia.

Embora seja empolgante que novas cartas estejam sendo adicionadas ao LoR, haverá algumas atualizações de balanceamento para ajudar a manter o meta atualizado enquanto esses novas cartas tentam disputar os primeiros lugares na escada. Aqui estão todas as notas da atualização 2.7.0.

Atualizações de Cartas

“Os decks com Nasus e Thresh estão indo muito bem e superando consistentemente a taxa de vitórias (55%) e a taxa de jogo (15%), ultrapassando o que consideramos saudável para o jogo”, afirmam as notas da atualização. “Faremos pequenas mudanças nas porções das Ilhas das Sombras do deck, que são as que vêm causando problemas no meta. Por enquanto, embora o Nasus represente uma força de respeito no deck, queremos manter o poder de Shurima intacto. Vamos ficar de olho no Nasus e monitorar o desempenho dele enquanto estudamos possíveis mudanças a serem feitas se ele continuar se sobressaindo demais.”

Seguidores e Feitiços

Atrocidade Custo: 6 → 7. “Queremos reduzir a eficiência de Atrocidade na hora de decidir as partidas. Por isso, vamos introduzir mais riscos e chances de reação, reduzindo o número de momentos em que ela pode ser jogada com tranquilidade para encerrar a partida”, afirmam as notas do patch.

Defensora Arruinada Estatísticas básicas: 2 | 1 → 1 | 1. “Devido à sinergia com Eliminar e Assustador, a Defensora Arruinada está poderosa demais. Queremos manter essas sinergias, mas vamos diminuir o Poder para 1 a fim de reduzir um pouco a pressão que ela exerce no início de jogo e a habilidade de criar ainda mais Eliminações”, diz o patch.



Novidades nos Percursos de Região

Shurima acaba de crescer um pouco, juntamente com Targon e Ionia. Os Percursos de Região de Shurima, Targon e Ionia aumentaram em 4 níveis cada para acompanhar o lançamento dos novos Campeões.



Novos desafios

Em preparação para as novas sinergias de Monumentos e a nova palavra-chave Dança das Lâminas, que chegam com Guardiões dos Ancestrais, adicionamos dois novos Desafios.

Personalização

Tabuleiros

O Templo do Tempo

Para lendas que tomam as rédeas do próprio destino.

Esse tabuleiro tem música e efeitos visuais especiais.

Guardiões

Lasquinha

A melhor companhia para lendas alérgicas.

Personalidade: Pé no chão

Melhor amigo: Malphite

Crono-Lasquinha

Cuidado! Se ele balançar muito o rabo, pode nos mandar de volta para a Grande Guerra dos Darkin.

Personalidade: Pontual

Ama: Contagens regressivas

Versos de Carta

O Guardião do Tempo

Para lendas que tomam as rédeas do próprio destino.

Emotes

Saia de Mansinho

Vai recuperar sua reputação… um dia.

Tente me acompanhar!

Quase me pegou. Quase.

Ícone

Shurima

Dedicação a Shurima.

Pacotes

O pacote Guardiões dos Ancestrais está disponível na Loja por 1.807 moedas. Ele inclui:

Guardião Lasquinha

Tabuleiro Templo do Tempo

Variante exclusiva Crono-Lasquinha

Pacotes de Deck

O pacote de deck Areia e Aço, que conta com a força avassaladora de Irelia e Azir, está disponível na Loja por 2.106 Moedas, com o preço rateado para contabilizar as cartas que você já tiver:

Expedições

Os Campeões, feitiços e seguidores de Guardiões dos Ancestrais foram adicionados às Expedições.

Diversos

Agora os cogumelos causam dano agregado ao mesmo tempo quando comprados juntos. Antes, eles causavam 1 de dano X vezes, sendo X o número de cogumelos comprados ao mesmo tempo.

Agora as cartas criadas por Cronologias Simultâneas herdam os efeitos Prismáticos.

Os efeitos de Mobilizar e Início de Rodada foram melhorados.

Na Atualização 2.9.0 (2 de junho), o Desafio Amistoso entre blocos diferentes não estará mais disponível. Com o crescimento de LoR, a Riot está se deparando com desafios decorrentes de tecnologias ultrapassadas. O Desafio Amistoso entre blocos diferentes é um ótimo exemplo disso, pois atualmente ele consome alguns dos recursos que precisamos para desenvolver funcionalidades bem interessantes para o LoR. A Riot terá mais informações sobre os recursos sociais do LoR no futuro mas, por enquanto, só quer dar um toque para os jogadores e organizações que usam esse recurso.

Correção de Erros

Corrigido um problema visual que fazia com que a primeira vitória do dia mostrasse Discos Solares como parte da recompensa.

A tela de Perfil do Jogador foi redimensionada para aparecer corretamente em dispositivos móveis.

Corrigido um problema que deixava de contar cogumelos em certos efeitos de dano ao Nexus em certas situações.

Corrigido um problema nos dispositivos móveis que impedia que jogadores vissem as cartas relacionadas de outra carta ao Evocar, Prever ou opção múltipla de cartas.

A Katarina (Nível 2) agora deve tocar corretamente seu efeito visual personalizado de Mobilizar.

Unidades marcadas pelos Kindred agora exibem corretamente o texto contextual ao deixar o cursor sobre elas.

A redução de custo das torres do Heimerdinger agora expiram corretamente após a rodada em que foram criadas.

Khahiri, o Aluno agora não considera mais Sombras Perseguidoras como uma Previsão.

Criações Calculadas sob qualquer efeito de alteração de custo deixarão de indicar incorretamente estasmudanças de custo à escolha de cardas apresentadas.

Dados Viciados devem tocar seu efeito visual corretamente ao ser jogada.

Como parte do esforço contínuo da Riot para melhorar a consistência do texto, várias melhorias no texto de todo o jogo foram feitas.

Você pode experimentar a próxima expansão quando LoR: Guardiões dos Ancestrais for ao ar com a atualização 2.7.0 amanhã, 5 de maio.

