Atualização 2.5.0 de Legends of Runeterra traz várias alterações de cartas e laboratórios atualizados

A atualização mais recente do Legends of Runeterra, atualização 2.5.0, será lançada oficialmente amanhã.

Quando comparada com atualizações mais recentes no LoR, esta tem uma abundância de alterações de balanceamento com um total de 21 cartas sendo alteradas de alguma forma. As principais diferenças buscam enfraquecer decks de alto desempenho nas ranqueadas, como Aphelios, Twisted Fate, Fiora e Cronologias Simultâneas, enquanto fortalece cartas mais fracas como Lulu e Jarvan IV.

Além das atualizações nas cartas, a Riot está atualizando dois de seus Laboratórios: Saque Rápido e Laboratório das Lendas. Saque Rápido está sendo alterado e renomeado para Saque Ultra Rápido, que parece seguir o modelo do modo ‘primeiro de abril’ do League of Legends. Isso significa que haverá efeitos relacionados ao Urf que os jogadores podem usar para encontrar a vitória. Para o Laboratório das Lendas, Taliyah e Azir estão recebendo seus próprios decks com recompensas de ícones correspondentes se você conseguir uma vitória com eles. Além disso, um novo controle deslizante de dificuldade está sendo introduzido para jogadores que procuram um desafio.

Aqui estão as notas completas da atualização 2.5.0 do LoR.

Atualizações de Cartas

Campeões

Twisted Fate

Requisito para subir de Nível (Twisted Fate Nível um): Eu vi você comprar 8+ cartas → Eu vi você comprar 9+ cartas.

Eu vi você comprar 9+ cartas. A missão de Twisted Fate pode ser concluída em intervalos de tempo extremamente curtos. Considerando que a versão de Nível 2 dele normalmente é decisiva para a vitória, a Riot sente a necessidade de aumentar um pouco o requisito da missão para ampliar a janela de interação antes que ele suba de nível. Isso é importante principalmente para a Riot ficar de olho nos atuais e futuros conteúdos que envolvem a compra de cartas.

Fiora (Nível um e dois)

Estatísticas básicas (nível um): 3 | 3 → 3 | 2.

Estatísticas básicas (nível dois): 4 | 4 → 4 | 3.

Fiora tem um longo histórico de passar dos limites em uma semana e depois ficar totalmente tranquila na próxima, dependendo de certas mudanças no meta. Recentemente, ela anda bem menos tranquila, considerando a Égide de Ouro e as fraquezas regionais de Shurima contra ela. Reduzindo a Vida dela, a Riot permite que os decks com menos interação tenham mais condições de lidar com ela, e apresentar mais riscos e adversidades para a condição de vitória alternativa de Fiora.

Jarvan IV (Nível um e dois)

Estatísticas básicas (nível um): 5 | 3 → 6 | 4.

Estatísticas básicas (nível dois): 6 | 4 → 7 | 5.

Jarvan IV têm sido o Campeão menos jogado de Impérios dos Ascendentes. A Riot quer fortalecer diretamente os atributos base dele para que fique mais ameaçador no tabuleiro.

Shyvana (nível um)

Mudança: Fúria Adicionada

Estatísticas básicas (nível um): 4 | 4 → 3 | 4.

Estatísticas básicas (nível dois): 5 | 5 → 4 | 5.

Por conta da temática, Shyvana originalmente não tinha Fúria. No entanto, a falta de Fúria causou vários problemas de mecânica na usabilidade da Campeã, então a Riot reconsiderou o design dela retroativamente.

Lulu (nível um e dois)

Estatísticas básicas (nível um): 2 | 3 → 3 | 3.

Estatísticas básicas (nível dois): 3 | 4 → 4 | 4.

Lulu é uma das Campeãs menos jogadas desde que foi lançada. Nesta atualização, a Riot quer reforçar alguns dos aspectos agressivos de Ionia e vai fortalecer um pouco Lulu para permitir que ela ataque favoravelmente em mais partidas.

Seguidores, Monumentos e Feitiços

Escolha uma carta / Escolha uma carta de Twisted Fate

Custo: 3 → 2

Troca: Coloque uma carta da mão no seu deck para comprar 3 cartas no próximo Início de Rodada. Conceda Fugaz a elas. → Coloque uma carta da mão no seu deck para comprar 2 cartas no próximo Início de Rodada. Conceda Fugaz a elas.

O poder de compra de Escolha uma Carta estava permitindo estratégias extremamente letais, além de criar uma compra de carta explosiva que fazia Twisted Fate subir de nível já na rodada 5. A Riot vai simplificar o efeito para reduzir o teto desta carta.

Bolheixe Ondulante

Estatísticas básicas: 3 | 1 → 2 | 1

O Bolheixe Ondulante pode custar 0 de Mana de maneira eficiente e consistente. Essa é uma combinação interessante e gratificante, então a Riot vai deixá-la funcionando com poder reduzido para diminuir os benefícios e a letalidade do amigo do Fizz, principalmente quando copiado.

Catadores de Refugo

Estatísticas básicas: 1 | 1 → 2 | 1

A Riot reverteu essa mudança para que o início de jogo dos decks com Profundezas seja um pouco mais forte.

O Apavorador

Custo: 9 → 8

Estatísticas básicas: 4 | 8 → 4 | 6

A mudança em O Apavorador tem dois objetivos. Primeiro, a Riot quer evitar o combo que usa Cronologias Simultâneas para transformar Comandante Ledros em O Apavorador, independentemente do nível de força dos decks. A variedade tem lugar no LoR, mas esse combo em particular é decisivo demais na mecânica de jogo, considerando sua natureza imprevisível.

Segundo, essa mudança dá a Riot a oportunidade de ajustar O Apavorador para que mais decks possam usar ele e o Gangplank de forma mais eficaz.

Assassina das Sombras

Estatísticas básicas: 1 | 2 → 2 | 1

A Riot quer oferecer melhores opções para que Ionia seja usada como parte essencial de qualquer estratégia. Devido à disponibilidade e ao nível de poder atual das novas ferramentas regionais, a Riot quer fazer esse ajuste que hesitou em fazer na primeira mudança da Assassina das Sombras.

Guia Feérico

Estatísticas básicas: 3 | 3 → 3 | 4

Guia Feérico estava precisando de atributos um pouco melhores para ficar um pouco mais confiável em combate e para ser mais interessante em decks de Ionia que buscam aproveitar o efeito.

Retaguarda da Legião

Estatísticas básicas: 3 | 1 → 3 | 2

Uma mudança anterior em Retaguarda da Legião a deixou bem pior do que as outras cartas ao longo do tempo, então a Riot vai revertê-la. O objetivo é ajudar a manter a identidade regional agressiva de Noxus.

Escaravelho Marinho

Estatísticas básicas: 1 | 2 → 2 | 3

Assim como no caso de Catadores de Refugo, a Riot acredita que o início de jogo de decks com Profundezas poderia ser melhor. E ela quer responder ao feedback e deixar a carta menos prejudicial ao ser gerada, além de revigorar estratégias com Profundezas.

Hierofante Consagrado

Alteração: Ao me invocar, avance sua cópia de Disco Solar Soterrado em 2 rodadas. → Ao me invocar, avance sua cópia de Disco Solar Soterrado em 3 rodadas

Ao me invocar, avance sua cópia de Disco Solar Soterrado em 3 rodadas Os decks com Disco Solar geralmente precisam subir o nível de dois Campeões Ascendentes para restaurar o Disco Solar. Esse pequeno ajuste em Hierofante vai aumentar sua importância nos Decks de Shurima que giram em torno do Disco Solar, permitindo caminhos alternativos para sua contagem em determinadas situações.

Trituradora Impiedosa

Estatísticas básicas: 6 | 3 → 6 | 4

Os atributos de Trituradora Impiedosa estão muito desequilibrados para serem levados a sério. Essa mudança deve ajudar nas Expedições e aumentar as experimentações de nicho no jogo normal.

Calibrum

Custo: 2 → 3

Severum

Custo: 2 → 3

Gravitum

Custo: 2 → 3

Infernum

Custo: 2 → 3

O objetivo inicial da Riot com as Armas Lunari era que elas fossem um pouco melhores do que as cartas colecionáveis de mesmo custo, de maneira semelhante às cartas Celestiais. No entanto, era muito fácil iniciar Fases e recriar armas. Com o objetivo de reduzir a eficiência delas e desacelerar as gratificações do Campeão, as armas do Aphelios agora custam 3.

Presentes do Além / Presentes do Além de Aphelios

Custo: 2 → 1

Já que Presentes do Além não cria Armas Lunari livremente como Aphelios, a Riot quer preservar o seu custo total.

O Templo Velado

Mudança: Na primeira vez que você jogar 2 outras cartas a cada rodada, recarregue 2 de Mana e dê +1|+1 ao aliado Mais Forte → Na primeira vez que você jogar 2 outras cartas a cada rodada, recarregue 2 de Mana e dê +1|+0 ao aliado Mais Forte

Embora a Riot tenha gostado de ver alguns dos novos Monumentos exibindo um verdadeiro poder competitivo, O Templo Velado consegue causar um efeito bola de neve nas partidas em várias situações. A Riot reverteu o fortalecimento de Vida do acionamento para permitir que os jogadores ataquem ou removam unidades fortalecidas.

Atualizações de laboratórios

A atualização 2.5.0 traz uma nova rotação para o Multilaboratórios:

Laboratório das Lendas (atualizado!)

Saque Ultra Rápido (novidade na 2.5.0!)

Frente Unida PvP

O transdutor temporal do Heimerdinger está fora de controle! Tudo está um pouquinho mais rápido do que o normal. Saque Ultra Rápido é a nova versão do Saque Rápido com mais cartas aleatórias, mais Mana e tudo bem acelerado. Também temos mais espátulas douradas e estátuas de peixe-boi do que o normal…

Além disso, o Laboratório das Lendas foi aprimorado:

Campeões: Taliyah e Azir chegaram ao Laboratório das Lendas – cada um com um ícone próprio que pode ser obtido ao concluir uma série.

Taliyah e Azir chegaram ao Laboratório das Lendas – cada um com um ícone próprio que pode ser obtido ao concluir uma série. Tiers de dificuldade: As dificuldades Normal, Difícil, Heroica e Lendária foram adicionadas. Conclua uma série em cada dificuldade para habilitar a próxima!

As dificuldades Normal, Difícil, Heroica e Lendária foram adicionadas. Conclua uma série em cada dificuldade para habilitar a próxima! Trocas de recompensas: Não gostou das recompensas? Jogue-as fora e receba outras! Só é possível trocar 3 vezes em cada série, então vá com calma.

Não gostou das recompensas? Jogue-as fora e receba outras! Só é possível trocar 3 vezes em cada série, então vá com calma. Resultados da série: Compartilhe suas gloriosas vitórias e tristes derrotas com os novos resumos adicionados ao final de cada série.

Personalização

Tabuleiros

Planeta Urf Para as lendas que sabem que a pirotecnia é a chave para a vitória.



Guardiões

Urf Santa espátula! Fique de olho nos peixes voadores… O Urf reproduz efeitos visuais especiais quando você toca nele ou faz carinho. Personalidade: Exagerada Comida favorita: Panqueca



Verso de Carta

Um novo verso de cartão está disponível na Loja.

Planeta Urf

Tanquinho de ouro > tanquinho de aço.

Emotes

Um novo emote está disponível na Loja.

Olha o muque

Pacotes

O pacote Planet Urf está disponível por 2.169 moedas. O pacote inclui:

Tabuleiro Planeta Urf

Guardião Urf

Emote Olha o muque

Verso de Carta Planeta Urf

Ícone Urf exclusivo

Diversos

Atualizadas as artes da Taliyah Nível 1 e Nível 2.

Os efeitos de Golpear, Aumento de Custo e Redução de Custo foram melhorados.

Adicionado um botão para ativar/desativar os Estilos de Carta Prismáticos na tela inicial do deck.

Os formatos Padrão e Singular foram removidos das Contendas; agora todas as Contendas estão no formato Melhor de 3.

Reduzimos o número máximo de Glórias Supremas disponíveis nas Contendas de 5 para 4.

Correção de Erros

Um erro que impedia uma carta de ser a capa do deck caso 3 cópias dela estivessem sendo usadas foi corrigido.

Corrigido um problema que fazia com que o texto de alguns idiomas ficasse sobrescrito na aba Maestria.

Os sons das cartas Prismáticas agora obedecem ao controle de volume dos efeitos sonoros.

Melhorias de legibilidade nos textos do Fizz e do Azir Prismáticos.

Tecepedras não cria mais incorretamente o Disco Solar Soterrado nas Expedições.

Agora Kindred conta corretamente as unidades eliminadas que tinham sido marcadas em rodadas anteriores para progredir e Subir de Nível.

Corrigido um erro que fazia com que Escudo de Feitiço não oferecesse proteção contra Sepultamento de Lissandra.

Corrigido um erro que fazia com que Indigno pudesse atingir unidades aliadas.

Corrigido um erro que fazia com que Mímica copiasse feitiços de Campeões inimigos (Mímica só deve criar a versão base do feitiço).

Corrigido um erro que fazia com que unidades que se transformam curassem a si mesmas quando se transformavam.

Agora Escaravelho Marinho tem um contador de Profundezas.

Agora o efeito de redução de custo de Aurelion Sol deve ficar mais alinhado com os outros efeitos de redução de custo.

Os efeitos da palavra-chave Jogar de Katarina, Viktor e Draven se tornaram efeitos de invocação para se alinharem a outras cartas com efeitos semelhantes.

Descoberta de Sorte não vai mais acionar uma segunda conjuração de feitiço ao selecionar uma das três escolhas.

Como parte do esforço contínuo da Riot para melhorar a consistência do texto, várias melhorias nas cartas foram feitas, nas dicas flutuantes e em outros textos pelo jogo.

A atualização 2.5.0 de LoR será lançada amanhã, 31 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 30 de março.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.