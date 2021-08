Atualização 2.14.0 de Legends of Runeterra adiciona a 10ª e última região com o lançamento de Além do Bandobosque

A próxima atualização de Legends of Runeterra, atualização 2.14.0, apresentará o próximo conjunto, Além do Bandobosque e a região final do jogo, Bandópolis. A atualização mais recente vai ao ar amanhã, 25 de agosto, e está adicionando 126 novas cartas para os jogadores coletarem.

Enquanto os jogadores podem estar desanimados com a falta de mudanças de balanceamento nesta atualização, a Riot disse que o próximo conjunto de grandes mudanças de cartas acontecerá daqui a dois meses, em 20 de outubro, com o lançamento da atualização 2.18.0. Mas, embora uma data definida seja observada para uma escala maior de atualizações, a equipe disse que isso não exclui quaisquer mudanças menores que ocorram nesse ínterim, antes da atualização 2.18.0.

Aqui estão todas as notas da atualização 2.14.0 do LoR.

Nova Expansão – Além do Bandobosque

“Chegou a hora de uma nova aventura! A região de Bandópolis chega nessa atualização, trazendo 126 cartas, incluindo 9 novos Campeões, novas palavras-chave, um Passe de Evento e muito mais na nova expansão – Além do Bandobosque!”

Além do Bandobosque estreia na Atualização 2.14.0, que estará disponível jogada no dia 25 de agosto por volta das 15h00.

Nova Região – Bandópolis

“Bandópolis incorpora o espirito fantástico e aventureiro, com magia, travessuras e cartas multirregionais – cartas que podem ser tanto de uma região quanto de outra. Para montar um deck com essas cartas, o único requisito é ter uma carta de região única de uma das duas regiões da carta multirregional. Mal podemos esperar para ver as combinações que vocês farão com todos os Yordles de Runeterra!”

Novas Cartas

Ao longo das últimas semanas, revelamos todas as cartas que vão estrear na expansão Além do Bandobosque. Acesse uma das galerias abaixo para conferir a lista completa de cartas novas e começar a montar suas teorias!

Novas Palavras-Chave – Impacto e Manifestar

“Além do Bandobosque traz duas novas palavras-chave, Impacto e Manifestar, além de várias cartas novas que sinergizam com elas.”

“Seguidores com Impacto causam um de dano ao Nexus inimigo quando golpeiam no ataque. Embora não pareça muito, esse efeito é cumulativo com base na quantidade de atacantes com Impacto, o que permite que você cause muito dano ao Nexus inimigo em um só golpe!”

“Manifestar é a palavra-chave do espírito aventureiro que cerca a expansão Além do Bandobosque, e permite que você escolha entre três cartas aleatórias (com parâmetros específicos, dependendo da carta usada) ao ativar o efeito.”

Novos Desafios, Missões e Decks de IA

“Adicionamos novos Desafios e Missões para demonstrar as novidades de palavras-chave, arquétipos e Campeões apresentados em Além do Bandobosque. Além disso, acrescentamos decks de IA temáticos de Bandópolis e outras cartas da expansão à seleção de oponentes no modo vs. IA.”

Próximas Atualizações de Cartas

“Como mencionado nas Notas da Atualização 2.11.0, geralmente não trazemos atualizações do design de balanceamento durante o lançamento de novas cartas. Com 126 novas cartas colecionáveis e alguns novos arquétipos adicionados, Além do Bandobosque é a nossa maior expansão até o momento, então ficaremos de olho em como os decks se sairão antes de fazer qualquer mudança”, disse a Riot.

“Nossa próxima leva de atualização de cartas está planejada para a Atualização 2.18.0, no dia 20 de outubro, mas talvez apareçam algumas pequenas atualizações nesse meio-tempo. Também traremos mais informações sobre a frequência e a filosofia por trás da atualização de cartas no futuro.”

“Há muito a ser descoberto nessa expansão, então mal podemos esperar para ver quais decks vão surgir nas próximas semanas!”

Novidades nos Percursos de Região

Um novo Percurso de Região já está disponível: Bandópolis!

Os Percursos de Região de Águas de Sentina, Noxus, Piltover e Zaun, Ilhas das Sombras e Shurima foram estendidos para o nível 40.

Personalização

Os itens de personalização listados a seguir já estão disponíveis na Loja e no Passe de Evento Além do Bandobosque.

Tabuleiros

Posto Avançado do Bandobosque

Para lendas que buscam reinos ocultos.

LBusque nos lugares certos para desvendar os segredos maravilhosos desse tabuleiro. Esse tabuleiro tem elementos interativos, música e efeitos visuais especiais.

Guardiões

Cogumelhotinho

Personalidade: Leal

Ama: Rolar na Lama

Se ouvir um latido, pode ter certeza que este doguinho está pronto para o serviço!

Patrulheiro Atirador

Personalidade: Canina

Ama: Cheiro de Pólvora

Cuidado: Cão Bravo.

Prof. Explorassauro

Personalidade: Descontraída

Ama: Viver a vida no próprio Ritmo

Esquentando cachecóis e comendo caracóis.

Stella Sabugueiro

Personalidade: Mística

Vive: Embaixo do Tronco do Espinhoso

Xiu! Você vai assustar ela!

Versos de Carta

Guardiã do Martelo

A Artilheira Yordle

A Redentora

Palavra de Escoteiro

A Xerife de Piltover

Emotes

Que Isso!

“Como assim o herói não tá aqui?!”

Olha Essa Carinha!

“Você fica tão bonitinho com raiva.”

Quem, Eu?

“Se você diz…”

Pacotes e Passes de Evento

O Passe de Evento Além do Bandobosque está disponível na Loja por 975 Moedas. Detalhes adicionais:

Poucos são capazes de encontrar o caminho. Será que você consegue descobrir o que te espera?

O Passe de Evento dá acesso a uma trilha aprimorada do evento, com recompensas premium e habilitação imediata do Guardião Cogumelhotinho. Você pode ver todas as recompensas na trilha de recompensas do evento. Compre antes de 8 de setembro e receba uma missão exclusiva que garante 10 Bolotas e um Baú Prismático Raro!

Jogue partidas para ganhar Bolotas e habilitar ainda mais recompensas!

No dia 22 de setembro, às 14h00 BRT, o passe expira e o evento será encerrado.

O Pacote Campeonato Mundial está disponível na Loja… de graça!

A luta pela glória começa agora. Comemore com esse pacote GRATUITO!

Inclui o ícone e o Verso de Carta do Campeonato Mundial.

Pacotes de Deck

O Pacote de Deck Além das Fronteiras está disponível na Loja por 2.574 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver:

Quer encarar uma aventura? Desbrave Runeterra para causar Impacto com esse deck de Bandópolis. Recrute unidades multirregionais e aliados de vários lugares diferentes para liberar a magia da Árvore de Bandópolis.

O Pacote de Deck Artimanhas e Armadilhas está disponível na Loja por 2.520 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver:

Atrapalhe o oponente com armadilhas de Piltover e chuvas de cogumelos. Ele nem vai saber o que o atingiu.

Expedições

Em Além do Bandobosque, vamos adicionar oito novos arquétipos à seleção das Expedições. Eles contarão com os novos Campeões e estratégias em destaque nessa expansão e com novas cartas que também foram adicionadas aos arquétipos já existentes.

Além disso, todos os arquétipos de Ascensão do Submundo tiveram seus bônus normalizados.

Por tempo limitado, os arquétipos de Além do Bandobosque terão quatro vezes mais chances de aparecer nas Seleções de Campeão iniciais. Vamos reequilibrar essas chances em uma atualização futura.

Escuridão emergente: Junte-se à Escuridão e acabe com o oponente usando Senna e Veigar.

Junte-se à Escuridão e acabe com o oponente usando Senna e Veigar. Glória dos efeitos: Descarte o Sion! Ganhe efeitos! Descarte o Sion de novo!

Descarte o Sion! Ganhe efeitos! Descarte o Sion de novo! Destruição de Monumentos: Explodir as suas paradas com o Ziggs? Que nada! Exploda o oponente com o Xerath!

Explodir as suas paradas com o Ziggs? Que nada! Exploda o oponente com o Xerath! Mentores: Chegou a hora das suas unidades com pouco Poder aprenderem uns truques com as professoras Poppy e Fiora.

Chegou a hora das suas unidades com pouco Poder aprenderem uns truques com as professoras Poppy e Fiora. Travessuras travessas: Mexa com o seu oponente fazendo travessuras nas cartas dele com o Fizz e com um monte de feitiços baratos para a Nami!

Mexa com o seu oponente fazendo travessuras nas cartas dele com o Fizz e com um monte de feitiços baratos para a Nami! Guloseimas traiçoeiras: Atraia seu oponente para vários tipos de armadilhas com a Caitlyn!

Atraia seu oponente para vários tipos de armadilhas com a Caitlyn! O Mago Ascendente: Terraforme Runeterra para ascender o Xerath e trazer a destruição ao Nexus inimigo.

Terraforme Runeterra para ascender o Xerath e trazer a destruição ao Nexus inimigo. Viajantes do mundo: Faça amizades com Yordles de toda Runeterra com a Tristana.

Diversos

Agora, você pode escolher a quantidade de alvos para habilidades e feitiços que escolhem vários alvos. ex.: ao usar a Barragem Incendiária, você pode escolher entre 1, 2 ou 3 alvos antes de conjurar o feitiço.

A configuração de Desativar Movimento agora desativa a maioria dos efeitos que tremem a tela.

Reformulamos o cronograma do evento em jogo! Clicar em um card ativo agora leva você direto para o conteúdo no cliente do Legends of Runeterra.

Atualizamos a condição de Lucian para subir de nível, assim ela será acionada quando Senna ou Senna, Sentinela da Luz morrerem

Correção de Bugs

Agora, as habilidades Escuridão Adentro e Draga do Sumidouro acionarão corretamente a possibilidade de escolha de um alvo para seus efeitos

Corrigimos vários bugs que faziam as mortes de uma unidade Congelada aliada ou de um Nasus aliado não serem contabilizadas no progresso do Viego

Agora, Viego criará uma Névoa Invasora (que desaparecerá ao final da rodada) quando ele estiver em jogo e um aliado morrer pela primeira vez na rodada

Corrigimos um bug visual que exibia incorretamente um aumento de dano na habilidade dos Soldados de Areia quando outra unidade que fizesse feitiços ou habilidades causarem dano adicional estivesse em jogo

Agora, as cartas copiadas por Go Get It serão consideradas unidades invocadas

Agora, Jinx subirá de nível ao descartar cartas que se repõem caso sejam as últimas da mão

Atualizamos o texto da carta Garras do Dragão para corresponder melhor à sua funcionalidade

Corrigimos vários bugs nos efeitos visuais e na interface.

Como parte do nosso esforço contínuo em busca de consistência textual, fizemos várias melhorias no texto de todo o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 24 de agosto.