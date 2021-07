Atualização 2.12.0 de Legends of Runeterra adiciona evento Sentinelas da Luz e 23 novas cartas

A ruína chegou. Lute com a névoa por Viego ou lidere o ataque ao lado dos Sentinelas com Akshan.

Atualização 2.12.0 de Legends of Runeterra foi lançada. Ao contrário da maioria das primeiras atualizações de uma expansão, a Riot Games está adicionando uma atualização de conteúdo em grande escala com a atualização do Ascensão do Submundo. O próximo evento sazonal de LoR, Sentinelas da Luz, também está vinculado à sua segunda expansão de campeão, que está trazendo Viego e Akshan para o jogo.

Para Sentinelas da Luz, os jogadores são solicitados a declarar sua lealdade assim que se conectarem pela causa de Viego ou pelo esforço dos Sentinelas da Luz para prevenir a ruína. A facção com a qual você está do lado decidirá em que ordem você receberá os cosméticos do pacote de eventos. O lado que receber mais apoio será o vencedor em uma sequência de história não canônica. Para a expansão do segundo campeão, há 23 cartas no total para coletar, incluindo os dois novos campeões.

A Ruína está chegando. Você vai seguir o Rei Destruído ou se juntar aos Sentinelas da Luz?👻✨



Declare sua lealdade no mais novo evento, que será lançado junto com nossa segunda Expansão de Campeão!



Veja as novidades da Atualização 2.12.0 em: https://t.co/BJ2MsZsezs pic.twitter.com/LdDWzfERDa — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) July 13, 2021

Além do evento e da expansão, LoR também está recebendo seu primeiro croma de tabuleiro com o Santuário dos Sentinelas. São três no total representando os campeões do lado dos Sentinelas: Akshan, Senna e Riven. E, ao contrário de sua contraparte em League of Legends, você não precisa ter a versão básica do tabuleiro para comprar um dos três chromas.

Um recurso importante que será adicionado ao jogo que não chama muita atenção nas notas da atualização é a opção de jogar um desafio melhor de três contra seus amigos. Dependendo de como o cliente o prepara, isso pode servir como uma grande melhoria para torneios menores administrados pela comunidade.

Aqui estão todas as notas da atualização 2.12.0 do LoR.

Nova Expansão de Campeão – Viego e Akshan

“A Ruína está chegando.”, lêem as notas da atualização. “Você vai seguir o Rei Destruído ou se juntar aos Sentinelas da Luz? Chegou a hora de declarar a sua lealdade, já que esta atualização vai trazer a segunda Expansão de Campeão de Legends of Runeterra! Esta Expansão contém dois novos Campeões: Viego, o Rei Destruído, e Akshan, o Sentinela Rebelde — além de 21 novas cartas colecionáveis, incluindo seguidores, feitiços e Monumentos relacionados à Ruína e aos Sentinelas da Luz!”

Viego e Akshan chegam com a Atualização 2.12.0, que estará disponível dia 14 de junho por volta das 15h00.

Novo Evento – Sentinelas da Luz

O evento Sentinelas da Luz acontecerá de 14 de julho a 10 de agosto. Ele “contará com passes de evento opostos inéditos, que trarão recompensas exclusivas com a temática Ruína ou Sentinelas da Luz.”, de acordo com as notas da atualização.

Passes de Evento Opostos

“Por se tratar de um evento com Passes Opostos, você precisará declarar sua lealdade ao Rei Destruído ou aos Sentinelas da Luz quando fizer login pela primeira vez. A sua decisão determina a ordem das recompensas do Passe, e cada ponto que você ganhar durante o evento contribui para o seu lado na Batalha da Comunidade dos Sentinelas da Luz!”

“Mas não é só isso! Estamos muito felizes em anunciar que Legends of Runeterra fará parte da Iniciativa Sentinelas, mais uma ação beneficente do Fundo de Impacto Social da Riot Games, junto com LoL, Wild Rift e TFT. Além da doação inicial de US$ 1 milhão da Riot, cada nível concluído no Passe de Evento contribuirá com 1 ponto para a Reserva de Campanha de Caridade. A cada um milhão de pontos feitos pelos jogadores (contabilizando todos os jogos), serão adicionados mais US$ 100 mil à doação, até um total máximo de 4 milhões de dólares!”

Novas Cartas

“Ao longo da última semana, revelamos todas as cartas que vão estrear nessa próxima Expansão de Campeão.” disse a Riot. “Acesse uma das galerias abaixo para conferir a lista completa de cartas novas!”

“Além disso, se você já tiver escolhido um lado e quiser montar um deck para acabar com os adversários (ou se ainda precisar de um pouquinho de inspiração), temos ótimas notícias! Para esse evento, trabalhamos junto com os nossos amigos do Mobalytics para preparar bibliotecas de decks específicas para cada lado desse confronto. Não importa se você prefere que a Ruína assole toda Runeterra ou se quer lutar contra isso junto aos Sentinelas da Luz — use os links abaixo e se prepare da melhor maneira possível!”

Personalização

Os itens de personalização listados a seguir já estão disponíveis no Passe de Evento Sentinelas da Luz e na Loja.

Esta atualização está trazendo os Cromas de Tabuleiro, variantes de certos tabuleiros que personalizarão ainda mais o seu lado da tela. Você não precisa ter a versão base do tabuleiro para comprar e equipar um Croma de Tabuleiro. Desta vez, temos três cromas do novo tabuleiro Santuário dos Sentinelas, que também está disponível nesta atualização.

Skins de Campeão

Irelia Sentinela

Ilustração e animação ao subir de nível alternativas

Thresh Liberto

Ilustração alternativa

Draven Destruído

Ilustração alternativa

Diana Sentinela

Ilustração alternativa

Karma Destruída

Ilustração alternativa

Riven Sentinela

Ilustração alternativa

Shyvana Destruída

Ilustração alternativa

Tabuleiros

Santuário dos Sentinelas

Para lendas que iluminam o caminho com uma determinação inabalável.

Esse tabuleiro tem elementos interativos, música e efeitos visuais especiais.

Cromas de Tabuleiro

Santuário dos Sentinelas (Citrino) – Inspirado em Akshan

Santuário dos Sentinelas (Pérola) – Inspirado em Senna

Santuário dos Sentinelas (Ametista) – Inspirado em Riven

Guardiões

Assombrim Viego

Não há como escapar da escuridão… nem mesmo de uma escuridão tão fofinha.

Personalidade do Guardião: Louco de Amor

Cor favorita: Preto, como o coração dele

Assombrim Sentinela

Uma luz constante para afastar as sombras.

Personalidade do Guardião: Radiante

Rival: Assombrim Viego

Urf Destruído

Muitos Campeões adentrarão essa arena… MAS NENHUM SAIRÁ!

Personalidade do Guardião: Diabólico

Comida favorita: Panquecas `Queimadas

Tubarinho Sentinela

Tubarinho, um espectro reformado das Ilhas das Sombras, hoje jura lutar contra a escuridão que o criou.

Personalidade do Guardião: Esperançoso

Quer: Provar seu valor

Versos de Carta

O Rei Destruído

O Sentinela Rebelde

A Ruína

Sentinelas da Luz

Emotes

Coração Partido

Ah, se as coisas fossem diferentes…

Alma Lavada

Exatamente como eu esperava.

Interessante

“Adoro ver o circo pegar fogo.”

Dúvida Cruel…

Passar? Atacar? Mandar emotes até o tempo acabar?

Pacotes

O Passe de Evento Sentinelas da Luz está disponível na Loja por 975 Moedas:

A vida que conhecemos sucumbirá à Névoa Negra do Rei Destruído? Os Sentinelas da Luz conseguirão salvar Runeterra da destruição?

Ganhe acesso a uma trilha aprimorada do evento, com recompensas premium e habilitação imediata do Guardião Assombrim Viego ou do Guardião Assombrim Sentinela. Jogue para ganhar Insígnias e habilitar mais recompensas! Compre antes de 28 de julho e receba uma missão exclusiva que garante 10 Insígnias e um Baú Prismático Raro!

No dia 11 de agosto, às 14h00, o passe expira e o evento será encerrado.

O pacote Esperança e Ruína está disponível na Loja por 6.831 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver, e inclui:

Skin Thresh Liberto

Skin Karma Destruída

Skin Draven Destruído

Skin Shyvana Destruída

Skin Diana Sentinela

Skin Riven Sentinela

Skin Irelia Sentinela

Cartas de todos os Campeões citados acima

O pacote Refúgio da Luz está disponível na Loja por 2.675 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver, e inclui:

Tabuleiro Santuário dos Sentinelas

3 variações de croma inspiradas em Akshan, Riven e Senna..

Pacotes de Deck

O deck Ascensão dos Destruídos está disponível na Loja por 3.276 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver:

Um deck pré-montado que clama pela Ruína e conta com os Campeões Viego e Shyvana (além da skin Shyvana Destruída). Viego tem uma fixação pela morte, então se prepare para sacrificar algumas unidades neste deck das Ilhas das Sombras. Faça grandes jogadas e possua unidades inimigas para espalhar a Ruína por Runeterra.

O deck Chamado dos Sentinelas está disponível na Loja por 2.970 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver:

Um deck pré-montado que gira em torno dos Sentinelas da Luz e conta com os Campeões Akshan e Riven (além da skin Riven Sentinela). Com um arsenal de armas à disposição, Akshan e Riven fortalecem aliados mais frágeis para causar dano rápido e lançam mão de Monumentos com Contagem para botar pressão no inimigo.

Expedições

Dois novos arquétipos foram adicionados às Expedições:

Irrupção Maléfica: espalhe o caos com as forças malignas de Viego e Shyvana.

espalhe o caos com as forças malignas de Viego e Shyvana. Caçadores de Relíquias: lute com precisão para encontrar tesouros escondidos e artefatos valiosos com Akshan e Riven.

Diversos

Melhor de 3 foi adicionado como opção de formato de Desafio Amistoso.

Problema conhecido: às vezes, após sair do saguão do Desafio Amistoso, os jogadores não vão conseguir desafiar o oponente novamente sem reiniciar o cliente. Estamos trabalhando numa solução para a próxima atualização.

Correção de Erros

Ao serem descartadas, unidades com efeitos “ao me descartar” manterão corretamente os fortalecimentos que tinham quando estavam na mão.

Unidades com Abdicar ganharão seus fortalecimentos globalmente de forma correta.

Corrigido um erro que fazia a habilidade da Riven nível 2 não funcionar em Voz dos Reerguidos.

O efeito Espreitador será ativado corretamente ao usar Baía do Estripador se a carta abaixo da carta obliterada for Espreitadora.

Corrigido um bug erro que travava escolhas quando um feitiço de múltipla escolha era cancelado.

Corrigido um erro visual que, às vezes, fazia o Símbolo de Ataque dos Patrulheiros ficar na tela mesmo depois de remover as unidades atacantes.

Corrigido um erro que causava problemas nos efeitos visuais em alguns dispositivos.

Como parte do nosso esforço contínuo em busca de consistência textual, fizemos várias melhorias no texto de todo o jogo.

Junte-se a Viego ou Akshan e colete todas as novas cartas quando a atualização 2.12.0 for lançada amanhã, 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de julho.