Atualização 1.15 de Legends of Runeterra altera cronômetros de rodadas

A atualização 1.15 de Legends of Runeterra está trazendo uma grande revisão de como o cronômetro de rodada funciona.

O cronômetro atualizado terá como objetivo melhorar o ritmo de cada jogo. Tudo isso aconteceu depois que a Riot publicou recentemente a programação de transmissão do primeiro torneio sazonal.

Os detalhes exatos do novo temporizador são os seguintes:

Acúmulo de tempo: quando você termina sua rodada antes do tempo, acumula o tempo restante. Você pode usar o tempo acumulado em rodadas mais complexas que exigem mais tempo de raciocínio.

Decréscimo de tempo: a realização de ações idênticas (por exemplo, Quebra-Cofres) na mesma rodada concede menos tempo adicional cada vez que a ação for realizada (adeus, rodadas infinitas!). Não se trata de uma medida muito agressiva por enquanto, mas ficarão de olho na eficácia do sistema e no feedback da comunidade para fazer ajustes nas próximas atualizações.

O objetivo do novo sistema é fazer com que os jogadores joguem de forma mais pró-ativa e rápida nas primeiras partes do jogo. Dessa forma, quando chegarem as rodadas mais complexas, os jogadores podem passar mais tempo pensando para tomar as decisões difíceis para a vitória.

Além de ganhar tempo adicional, o novo sistema também evita jogadas infinitas, que normalmente eram habilitadas pelo Sorvedor de Nuvens e efeitos repetidos como Quebra-Cofres ou Silenciar antigo. Embora o sistema não seja muito severo com as cartas que têm essa função natural, ele deve evitar cenários de reféns, o que ajudará em ranqueadas regulares e no próximo torneio.

Você pode experimentar a nova atualização do cronômetro de rodada quando for lançada com a atualização 1.15 na terça-feira, 24 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de novembro.