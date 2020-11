Atualização 1.15 de Legends of Runeterra adiciona perfis de jogadores

A atualização 1.15 de Legends of Runeterra está adicionando um recurso que foi prometido há muito tempo: os perfis dos jogadores.

Anteriormente, clicar no ícone do jogador no canto superior esquerdo dava apenas a opção de mudar os ícones para aqueles que você reuniu ao longo do jogo. Agora, com os perfis adicionados, você pode acompanhar sua jornada ao longo do jogo, verificando sua progressão no Percurso de Região do jogo, sua subida nas ranqueadas e quanto da coleção geral você completou.

Imagem via Riot Games

As notas das ranqueadas comparam sua classificação mais alta em todas as temporadas com a sua classificação na temporada atual. A coleção de cartas mostra um número bruto de emotes, versos de cartas, tabuleiros e cartas obtidas ao longo dos três conjuntos diferentes de Primordiais, Marés Crescentes e Chamado da Montanha com base na raridade das cartas. Além de um número exato, a Riot fornece uma porcentagem de cartas obtidas de cada conjunto e as cartas de cada região em geral.

Imagem via Riot Games

Embora não se saiba se os perfis de outros jogadores podem ser acessados ​​por meio da lista de amigos ou do placar, a Riot provavelmente poderia implementar esse recurso no futuro, se a comunidade solicitar.

Você pode verificar seu perfil de jogador e ver o quão longe você avançou ao longo do jogo quando a atualização 1.15 for ao ar amanhã, 24 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de novembro.