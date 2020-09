Atualização 1.10 de Legends of Runeterra altera Contenda Padrão

A adição do modo Contenda de Legends of Runeterra em junho trouxe uma forma alternativa para os jogadores competirem por ícones exclusivos, alcançando sete vitórias gloriosas. Mas desde seu lançamento oficial, ele teve apenas dois formatos diferentes, Padrão e Singular, alternando entre eles a cada duas semanas.

No mês passado, em agosto, a Riot atualizou o Singular para permitir aos jogadores construir decks de três regiões. Isso fez com que o Singular parecesse ainda mais diferente do que o formato Ranqueado e Padrão da Contenda. Mas com o lançamento da atualização 1.10 amanhã, a Contenda Padrão está recebendo uma atualização para finalmente torná-la diferente do Ranqueado.

A Contenda Padrão agora tem jogadores trazendo três decks diferentes para a Contenda e inclui uma nova escolha de deck e fase de banimento antes de cada jogo começar. Os diferentes decks que você pode construir e trazer para a Contenda são divididos nestas três categorias:

Não pode haver o mesmo Campeão em mais de um deck

É necessário haver combinações diferentes de regiões para cada deck

Apenas um dos decks pode ficar sem Campeões

Uma vez que seus três decks estejam escolhidos para o desafio, você entrará em um saguão de escolha e banimento com cada oponente. No saguão, você pode ver as diferentes regiões de cada deck que seu oponente está usando e pode banir um deles. Depois que seu deck for banido, você seleciona um dos dois decks restantes que deseja usar contra seu oponente em um jogo melhor de um. Cada oponente que você enfrentar, ganhando ou perdendo, traz essa fase de escolha e banimento.

Esta nova fase de escolha e banimento do saguão dá uma dica de como um modo de torneio poderia ser desde que a Riot o indicou em maio. Além de um vislumbre do futuro potencial do tão esperado modo de torneio, esta nova Contenda pode ser usada por diferentes organizadores de torneios se a Riot permitir que os jogadores desafiem uns aos outros no modo Contenda.

Independentemente de qualquer direção que a Riot tome no modo torneio e atualize os Desafios Amistosos no futuro, o fato da Contenda Padrão ter sido atualizada para torná-la mais distinta do Ranqueado é uma mudança bem-vinda e emocionante para LoR.

Os jogadores ansiosos para experimentarem a Contenda Padrão atualizada e aprimorada podem fazê-lo após o lançamento da atualização 1.10 amanhã, 16 de setembro. Além disso, os jogadores devem esperar quando a Contenda voltar ao Padrão em 25 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de setembro.