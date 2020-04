As adoráveis unidades de suporte de Águas de Sentina agregam valor com o novo “Attune”

A Riot Games continuou fazendo revelações de Legends of Runeterra hoje na sobre a nova região de Águas de Sentina, revelando Fizz, sua equipe de suportes e a palavra-chave “Attune”.

Nem todos os cards de um novo conjunto precisam ser chamativos ou super poderosos; alguns são feitos para apoiar e não se mostrar. As revelações de hoje do LoR são um exemplo disso, revelando três seguidores fracos com uma mecânica de palavra-chave que pode mudar o jogo.

“Attune” é uma “palavra-chave sutil”, disse a equipe do LoR à Dot Esports. Ela serve para ajudar a pagar o custo de feitiços baratos por meio de mana de feitiço extra. Recarregar uma mana de feitiço pode ter um grande impacto no meta, como foi visto durante o beta aberto de LoR quando o feitiço “Deny” passou de custo 3 para 4.

Relacionado: Fizz é o novo campeão revelado em Legends of Runeterra

Os novos seguidores revelados hoje: “Shell Shocker”, “Coral Creatures” e “Bubble Bear” estão equipados com “Attune” e têm custo baixo. No campo de batalha, eles podem não valer muito, servindo mais ou menos como bloqueadores de dano. Seu verdadeiro poder vem com o “Attune” e outras habilidades.

O Shell Shocker tem custo 1 e 2/1 e possui pouco valor além de ser jogado no turno um. Mas “Coral Creatures” tem algo a mais, criando um feitiço aleatório de custo 1 quando invocado.

E não negligencie o valor do “Bubble Bear”, só por ele ser adorável, uma vez que tem “Elusive” com uma defesa de seis. Muito parecido com Braum, o Bubble Bear tem o potencial de causar estragos quando fortalecido com o “Take Heart” depois de ter sofrido danos.

Os fãs podem começar a criar e experimentar os novos cards de Águas de Sentina e a mecânica “Attune” quando o LoR for lançado oficialmente via PC e celular em 30 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de abril.