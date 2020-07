Ajustes nas torres de Heimerdinger da Atualização 1.6 de Legends of Runeterra

Nas notas da Atualização 1.6 de hoje, Heimerdinger está recebendo uma quantidade notável de mudanças ao mudarem a ordem em que as torres aparecem em três diferentes gastos de mana. Além dessas mudanças, uma das principais cartas de sinergia de Heimerdinger, a Faísca de Genialidade, também está sendo enfraquecida.

As alterações de Heimerdinger são as seguintes:

Agora, feitiços que custam 3 de Mana criam MK3: TORRE APEX 3|1 com Assustador (que antes era a palavra-chave da torre de custo 4)

Agora, feitiços que custam 4 de Mana criam MK4: LANÇA-TORMENTAS 4|1 com Sobrepujar (que antes era a palavra-chave da torre de custo 6)

Agora, feitiços que custam 6 de Mana criam MK6: DEVASTADOR DE PISO 6|1 com Elusivo (que antes era a palavra-chave da torre de custo 3)



Com essas três torres tendo suas palavras-chave alteradas por seus custos, Heimerdinger agora tem acesso a palavras-chave mais agressivas, como Sobrecarregar muito mais cedo com quatro de mana, em vez de seis. Isso também muda a recompensa de ter uma torre Elusiva muito mais poderosa do que antes.

A Riot afirmou que o acesso de Heimerdinger a torres Elusivas a um custo de mana tão barato, permitia que ele participasse de padrões de jogo irritantes. O padrão mais prevalente foi o de que ele conseguia usar um feitiço de custo três de mana no mesmo turno em que chegava ao tabuleiro, se os jogadores tivessem mana suficiente armazenada. Quaisquer feitiços de rajada, como Meditação Profunda, Faísca de Genialidade ou Disciplinas Gêmeas, permitiam que Heimer recebesse unidades 3/1 Elusivas que os oponentes não teriam como reagir para impedir que fossem criadas.

Embora a torre de palavras-chave Elusiva não tenha desaparecido, agora custa seis de mana. A equipe de desenvolvimento espera incentivar os jogadores a lançar feitiços mais caros para receber torres com palavras-chave mais poderosas.

Além dessas mudanças em Heimerdinger, uma das principais cartas de sinergia de Heimerdinger, Faísca de Genialidade, também está recebendo um enfraquecimento, custando agora quatro de mana. Mesmo que a torre Elusiva não seja mais criada com três de mana, ter uma janela em que se pode criar várias torres 3/1 sem respostas do oponente, mesmo que elas não sejam mais Elusivas, leva a problemas logo no quinto turno. E embora Faísca de Genialidade agora sempre tenha um custo, em vez de ser “gratuita” como era antes, quando combinada com Heimerdinger, agora oferece acesso mais fácil às unidades com Sobrepujar. Esses enfraquecimentos na Faísca de Genialidade afetarão fortemente outros campeões baseados em feitiços, como Lux, uma vez que ela e suas cartas de suporte Caçadores de Magos contavam com maneiras alternativas de obter feitiços de custo caros e Faísca de Genialidade era um caminho forte para chegar lá.

Experimente essas alterações no Heimerdinger quando a Atualização 1.6 for lançada amanhã, 22 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 21 de julho.