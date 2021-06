A próxima expansão de Legends of Runeterra, Ascensão do Submundo, confirma Rek’Sai, Pyke e Ekko em cinemática

Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo, a terceira e última expansão do conjunto Império dos Ascendentes, apresentará mais de 40 novas cartas, cosméticos e uma das maiores atualizações de balanceamento do jogo na memória recente.

Semelhante ao lançamento do Guardiões dos Ancestrais, a revelação da mais nova expansão é acompanhada por uma nova cinemática da Riot Games. As estrelas são Espiã da Rosa Negra e Estrategista Indomável dos Império dos Ascendentes e Guardiões dos Ancestrais, respectivamente, traçam um plano em um bar de Piltover e Zaun.

Sem o conhecimento deles, seu embarque de carga estava sendo interrompido por Rek’Sai e Pyke. Depois de afirmar que eles vão destruir o distrito de Zaun em que estão residindo, Ekko também estraga os planos dos Noxianos enquanto evita os Capangas de Midenstokke (do conjunto Primordiais).

Além da cinemática, Riot indicou três novas cartas de Piltover e Zaun, Águas de Sentina e Shurima, com dois deles exibindo a nova palavra-chave Espreitar. Quando você declara um ataque enquanto uma unidade com Espreitar está no topo do seu deck, você concede aos aliados Espreitadores em todos os lugares um + 1 / + 0 permanente até uma vez a cada rodada.

As três novas cartas são Declínio Felino, Cardume de Afianhas e Filhote de Xer’Sai. Declínio Felino é uma unidade rara de 2/1 de um de mana que cria um Cristal de Hexita nas últimas 10 cartas do seu deck. O Cristal de Hexita é um feitiço Rápido de dois de mana que causa dois de dano a todas as unidades inimigas e ao seu Nexus e tem uma habilidade que se auto-saca se você conseguir encontrá-la em uma previsão. Isso faz com que Piltover e Zaun ganhem potencialmente alguma forma de cartas com Previsão com a chegada de Ekko.

Cardume de Afianhas é uma unidade comum de dois de mana com 0/2 e com a palavra-chave Espreitar e uma habilidade Jogar que a faz iniciar um ataque livre. Enquanto uma unidade de ataque zero correndo para o tabuleiro do oponente não parece perigosa, Cardume de Afianhas terá algum poder ganho se você conseguir ativar Espreitar algumas vezes. Ela também tem o potencial de acionar sua palavra-chave se você tiver outras unidades que compartilham a mecânica no topo do seu deck.

Filhote de Xer’Sai é uma unidade comum de um de mana com 1/1 com Assustador e Espreitar. Já que Shurima e Águas de Sentina apresentarão unidades com esta nova mecânica agressiva, é bastante provável que Pyke e Rek’Sai encontrarão algumas sinergias juntos, especialmente se eles ostentarem a nova palavra-chave Espreitar.

Os nomes deles são sussurrados fervorosamente por canalhas e vigaristas. Eles vêm de baixo – do mar, das areias, da cidade – e sempre que alcançam a superfície, trazem consigo suas lendas.



Confira o conteúdo de Ascensão do Submundo e jogue a mais nova expansão em 30 de junho. pic.twitter.com/75lBReDfgc — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) June 21, 2021

Com Ekko, Pyke e Rek’Sai chegando ao LoR nesta expansão, isso completa a lista de todos os campeões que eram conhecidos previamente devido a vazamentos acidentais. Enquanto Ascensão do Submundo sinaliza que estamos chegando ao fim de todo o conjunto Império dos Ascendentes, ainda há outra expansão de campeão (semelhante ao lançamento de Aphelios em Chamado da Montanha) que será lançada durante julho.

LoR: Ascensão do Submundo será lançado em 30 de junho após a conclusão do quarto torneio sazonal do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 21 de junho.