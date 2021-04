A atualização 2.6.0 de Legends of Runeterra traz cosméticos gratuitos para os jogadores no aniversário do jogo

A próxima atualização de Legends of Runeterra, 2.5.0, será lançada oficialmente hoje. A atualização mais recente coincide com o primeiro aniversário do jogo e a equipe do LoR está distribuindo cosméticos gratuitos para a base de jogadores para comemorar.

De maneira semelhante à expansão do campeão Aphelios, os jogadores podem receber esses cosméticos gratuitos fazendo login todos os dias para coletá-los na guia de eventos. Aqui está o detalhamento exato do que você verá e quando:

Dia 1 – Emote Garen Bolinho

Dia 2 – Baú Prismático Comum

Dia 3 – Ícone Primeiro Ano

Dia 4 – Emote Katarina Meiga e Afiada

Dia 5 – Baú Prismático Raro

Dia 6 – Curinga Campeão

Dia 7 – Guardião Poro de Aniversário

Quando os jogadores se conectarem assim que a atualização 2.6.0 for ao ar, eles também começarão a receber missões de eventos todos os dias. Se os jogadores puderem completar todas as sete missões, eles receberão um verso de carta Primeiro Ano: exclusivo para comemorar o aniversário do LoR.

Aqui estão os cosméticos:

Guardiões

Poro de Aniversário

Para alguns Poros, “ser tão fofo que dá vontade de morder” não passa de um risco ocupacional.

Personalidade: Alma da Festa

Ama: Comemorar um ano com você

Versos de Carta

Primeiro Ano

Para todas as lendas que fizeram nosso primeiro ano ser um sucesso.

Emotes

Bolinho

Meiga e Afiada

Ícone

Ícone Primeiro Ano

Além do evento de aniversário, também haverá mudanças na programação competitiva do LoR, que foi discutida no passado, mas será atualizada no cliente assim que a atualização 2.6.0 entrar no ar. Aqui está o resto das notas para a atualização 2.6.0 do LoR.

Diversos

Melhorados os efeitos de Escudo de Feitiço, Retorno, Auras, Elusivo, Embaralhamento, vários eventos dos decks (Pilhar/Comprar) e Visão Aguçada.

A aba Torneios foi atualizada e recebeu informações sobre o formato e os requisitos de classificação para o Torneio Sazonal Impérios dos Ascendentes. Lista completa de mudanças em relação a temporadas anteriores: Todas as Contendas foram alteradas para o formato Melhor de 3. A Contenda Final ganhou precedência sobre a classificação dos 700 melhores do Mestre. Prepare-se para entrar na Contenda Final a partir de 17 de abril! As Rodadas Abertas passaram de 5 para 9 rodadas e o tempo de cada rodada foi levemente reduzido. Essa nova estrutura garante a classificação para as Eliminatórias com 8 ou 9 vitórias, e as pessoas mais bem colocadas (classificação com base no ranque da temporada) podem se classificar com 7 vitórias. Agora as Rodadas Abertas e as Eliminatórias acontecerão sábado em vez de domingo nos horários locais. O calendário atualizado com todas as datas e horários será compartilhado ainda esta semana



Correções de erros

Agora as notificações de push em dispositivos móveis que informam sobre a disponibilidade do cofre semanal serão enviadas de acordo com o horário local.

Corrigido um problema que fazia com que os Guardiões pulassem animações quando interagíamos com eles.

Corrigido um problema que fazia com que alguns jogadores não conseguissem concluir o Prólogo depois de jogar partidas do Desafio Amistoso.

Corrigido um problema que impedia que o Raio Termogênico copiado por Karma (nível 2) causasse o dano apropriado.

Corrigido um problema visual que às vezes fazia com que as cartas aparecessem em baixa qualidade durante o combate.

Corrigido um problema que às vezes fazia com que as palavras-chave ficassem sobre os objetos compartilhados por Zoe (nível 2).

Inviolus Vox não será mais acionada indevidamente ao abater Lanchinho de Dragão.

Mímica não pode mais copiar a si mesma.

Convocação do Destino não pode mais ser conjurada sem nenhuma unidade na mão.

Corrigidos vários problemas que faziam com que o Olho do Oráculo exibisse informações erradas quando Sivir (nível 2) estava atacando.

Sangríneo Carmesim não é mais ativada duas vezes quando Braum é jogado em seguida.

Supressor Pétreo não aumenta mais as cartas de custo variável, como Raio Termogênico, acima do Mana disponível.

Sopro Ardente não aumenta mais o tamanho das cartas.

Agora o Murmuduende de Trevor Dorminhão exibe corretamente suas palavras-chave.

Como parte do esforço contínuo para melhorar a consistência do texto, várias melhorias no texto de todo o jogo foram feitas.

Você pode comemorar o aniversário do LoR e coletar esses cosméticos quando a atualização 2.6.0 for lançada amanhã, 14 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de abril.