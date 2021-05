5 cards de Ionia revelados para a expansão Guardiões dos Ancestrais de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da próxima expansão de Legends of Runeterra, Guardiões dos Ancestrais, está chegando ao fim.

No teaser de hoje, a Riot revelou cinco novos cards de Ionia, e está introduzindo uma nova palavra-chave chamada Dança das Lâminas. As últimas cartas apresentadas incluem Dançarina das Fitas, Sincopação, Defensor Costeiro, Lâmina Florescente e Zinneia, Crescendo de Aço.

Dança das Lâminas é uma mecânica que o faz iniciar um ataque que não gasta ou requer uma ficha de ataque com o número de Lâminas listado na carta. Como um lembrete do início da temporada de spoiler, Lâminas são unidades 1/1 que se obliteram quando deixam o combate.

Imagem via Riot Games

Dançarina das Fitas é uma unidade rara de dois de mana com 2/1 que possui uma habilidade Jogar de Dança das Lâminas 1. Sincopação é um feitiço raro de velocidade Súbito que troca a posição de dois aliados.

Defensor Costeiro é uma unidade comum de 4 de mana com 2/6 e uma habilidade que dá a ele um bônus temporário de + 2 / + 0 durante a rodada sempre que você invocar um aliado. Lâmina Florescente é uma unidade comum de quatro de mana com 3/3 e uma habilidade Jogar Dança das Lâminas 2.

Zinnia é uma unidade épica de 8 de mana com 3/5, Elusivo e uma habilidade única que a permite se juntar ao ataque sempre que você usa Dança das Lâminas. Além disso, ela tem uma habilidade de Jogar Dança das Lâminas 1, permitindo-lhe usar imediatamente o efeito inicial.

Implicações no Meta

Agora que está claro como as Lâminas são invocadas e usadas corretamente, é muito mais fácil julgar as cartas com a nova palavra-chave Dança das Lâminas. Embora os cards com Dança das Lâminas tenham estatísticas terríveis em seu custo, como Dançarina das Fitas e Lâmina Florescente, essa fraqueza é contornada quando elas são combinados com habilidades ou combos que dependem de vários ataques.

Por exemplo, o deck não-ascendido mais eficiente e popular de Azir é uma combinação com Lucian e Demacia graças à capacidade de fornecer ataques extras devido a seus Mobilizar, Patrulhieors e Cataclisma. Já que Dança das Lâminas pode trazer ataques extras, há uma boa chance de que a futura Irelia e seus companheiros de Dança das Lâminas irão gostar de trabalhar com Azir e seu Palanque do Imperador.

Além disso, qualquer unidade ou habilidade com a palavra-chave pode se tornar agressiva e formar par com Águas de Sentina e Miss Fortune. Dança das Lâminas pode dar a Miss Fortune crédito para subir de nível, ajudar as Lâminas a trocar com unidades de dois de Vida e causar dano extra de queimadura ao Nexus.

Embora a Dança das Lâminas pareça potente com Lucian à primeira vista, se o oponente levar o dano da Lâmina diretamente, os tokens serão Obliterados em vez de destruídos, o que não ajuda Lucian a subir de nível.

Como o único feitiço revelado hoje, Sincopação fornece uma utilidade estrita. A troca de dois aliados foi vista em cartas como Manter a União. E agora que está em um card de dois de mana, tem uma chance mais fácil de se encaixar em decks agressivos para conseguir uns truques no campo de batalha. O objetivo principal de Sincopação é trocar uma grande unidade por uma ficha ou unidade Elusiva após seu oponente declarar seu bloqueio para obter algum dano surpresa. Além disso, Sincopação pode ser usado para evitar qualquer remoção de alvo único que seu oponente esteja tentando em sua unidade de grande valor com unidades bloqueadoras.

Defensor Costeiro tem fortes sinergias com a nova mecânica e habilidades de invocação de fichas das Ilhas das Sombras e Shurima. Embora ele possa atingir totais de ataque ridículos a cada turno, sua principal fraqueza é que os oponentes podem mandar bloqueadores a qualquer momento quando seu poder ficar muito alto.

Zinneia tem o efeito mais peculiar de todas as cartas lançadas hoje. Graças à sua palavra-chave Elusivo, sempre que você usar Dança das Lâminas, três de dano serão causados ​​ao Nexus adversário se seu oponente não tiver nenhum bloqueador Elusivo. Isso significa que se você conseguiu salvar todas as suas habilidades de Dança das Lâminas por um turno, você tem o potencial de realizar um combo devastador para vencer em um turno.

Com 39 cartas reveladas, há apenas mais três cartas a serem reveladas amanhã, uma das quais deve ser Irelia.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Guardiões dos Ancestrais for lançado em 5 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 03 de maio.