Zven tem AMA perfeito de 18/0/33, o mais alto da LCS

O novo atirador da Cloud9 teve um começo explosivo na temporada 2020 do League of Legends Championship Series, acumulando um AMA sem mortes, o maior CS por minuto e a maior quantidade de abates solo de sua posição.

Jesper “Zven” Svenningsen está em sua melhor forma e parece um dos mais promissores do Spring Split. Ele e o suporte Philippe “Vulcan” Laflamme dominaram a rota inferior nas duas semanas iniciais da LCS, vencendo os quatro jogos que jogaram.

Nisso, Zven apareceu no topo das estatísticas, com 18 abates, 33 assistências e zero mortes. Ele abateu 9,7 tropas por minuto, teve 616 de diferença de ouro aos 15 minutos, 16 tropas a mais aos 15 minutos e 911 de XP a mais aos 15 minutos. Olhando para os números, ele é o melhor de sua posição em todos os aspectos.

Nos últimos dois anos, Zven foi considerado um dos “problemas” da Team SoloMid. O time tinha altas expectativas para a temporada, mas, com Zven e o suporte Alfonso “Mithy” Rodriguez, quase ficaram de fora do Mundial pela primeira vez na história. Zven ficou com boa parte da culpa, apesar de muitos fatores terem contribuído.

Neste ano, Zven foi a escolha polêmica para substituir o atirador Zachary “Sneaky” Scuderi, último membro original da C9. Os fãs duvidaram da mudança, e com razão, mas, com os resultados desta semana, pode ser que isso mude.

A C9 enfrenta a FlyQuest no próximo sábado na LCS.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.