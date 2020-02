Zven, da C9 pode quebrar o recorde de KDA de Chovy, da DragonX

Um KDA de três dígitos geralmente é inédito em qualquer Esport. Mas no ano passado, o astro coreano Jeong “Chovy” Ji-hoon atingiu um KDA de 104 sem precedentes durante uma sequência de vitórias com seu ex-time de League of Legends, Griffin, na LCK.

Esse registro parecia quase inalcançável, mas Jesper “Zven” Svenningsen, atirador da Cloud9 está cada vez mais perto dessa marca, no LCS Spring Split de 2020.

No momento, Zven tem um KDA de 72 com 25 abates, 47 assistências e apenas uma morte em seu nome até agora. Faz só três semanas desde o início da temporada, mas a C9 se solidificou como uma das melhores equipes da América do Norte depois de vencer seus seis primeiros jogos do ano. Zven só precisa de 32 abates ou assistências sem morrer para quebrar o recorde de Chovy de 2019.

Zven sofreu sua primeira morte da temporada na partida de seu time contra a Dignitas, ontem, nas mãos de Henrik “Froggen” Hansen. O veterano da rota meio disse brincando que perder o dragão, e subsequentemente o jogo, valeu a pena apenas por quebrar a série de partidas sem morrer de Zven.

O KDA do jovem de 22 anos não foi arruinado por essa única morte. Ele precisará permanecer sem morrer em seus próximos dois jogos contra a TSM e a Evil Geniuses para manter o sonho do recorde vivo. Mas é mais fácil falar do que fazer. A TSM está em uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

A rota inferior também tem sido uma grande influência no sucesso deles, então Zven precisará ter um cuidado extra se quiser alcançar o recorde e garantir uma vitória para sua equipe. Você pode vê-lo em ação quando a LCS retornar no sábado, 15 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.