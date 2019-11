Wolf, ex-suporte da T1 se aposenta do cenário profissional de League of Legends

Após uma carreira de sete anos, o suporte Lee “Wolf” Jae-wan decidiu pendurar teclado e mouse, aposentando-se efetivamente do League of Legends profissional. O bicampeão mundial revelou hoje seus planos em uma entrevista à Inven Global.

“Pensei nisso várias vezes”, disse Wolf. “Eu já mudei de ideia várias vezes no mesmo dia, sobre continuar ou não jogando como profissional. Resumindo, decidi me aposentar como profissional. Estou aqui para dizer que acho que meu tempo acabou.

O talentoso suporte teve uma carreira ilustre em várias temporadas. A maior decisão que ele tomou, no entanto, foi quando ingressou na SK Telecom T1 S em 2013. Isso acabou levando-o a jogar com o icônico mid laner Lee “Faker” Sang-hyeok. Ele ajudou tanto o Faker quanto sua equipe a vencer os mundiais em 2015 e 2016.

Wolf revelou que uma das grandes razões pelas quais ele está se afastando da cena profissional do League é porque está lidando com um bocado de transtornos mentais. Ele diz que desde 2017 está passando por depressão, transtorno de adaptação, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Depois de consultar um psicólogo, Wolf contou que lhe disseram que “as coisas só vão melhorar se (ele) se afastar deste ambiente”.

Foto via Riot Games

Wolf mencionou que tem alguns arrependimentos, já que não está saindo da cena profissional devido às suas habilidades no jogo. No entanto, ele percebe que agora deve colocar sua saúde mental como prioridade máxima. Wolf também disse que, embora ele possa não estar mais jogando, não significa que não estará envolvido no cenário de esport do League – ele está pensando em se tornar um treinador, locutor ou mesmo um repórter.

Por fim, Wolf disse que concordou em falar sobre seus problemas porque “espera que todos pensem nos problemas que os profissionais enfrentam e que também são seres humanos”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de novembro.