Wild Rift está abrindo suas portas para jogadores da Europa, Oriente Médio, Norte da África, Rússia, CEI, Turquia, Oceania, Taiwan e Vietnã em dezembro

O beta aberto de League of Legends: Wild Rift está se expandindo no próximo mês, revelou a Riot Games hoje.

Jogadores da Oceania, Taiwan e Vietnã terão acesso antecipado ao jogo para celular em 8 de dezembro. E jogadores vindos da Europa, Oriente Médio, Norte da África, Rússia, CEI e Turquia finalmente terão a chance de jogar Wild Rift em 10 de dezembro.

Para coincidir com o lançamento do beta aberto na Europa, uma nova atualização de conteúdo incluindo “vários” novos campeões e skins, “recursos solicitados por jogadores”, ajustes de balanceamento e correções de erros também serão lançados em todo o mundo. A lista completa de alterações estará disponível em 8 de dezembro.

A Riot está agora planejando lançar o jogo em todas as regiões, com a expectativa de que as Américas entrem em beta aberto no início de 2021.

Desde o lançamento no Sudeste Asiático, Coreia do Sul e Japão, o beta aberto do Wild Rift está no topo das paradas em todos os mercados de aplicativos locais, incluindo a Google Play Store e a App Store da Apple.

A Riot espera continuar o sucesso do jogo em todo o mundo nos meses que antecederam seu lançamento oficial. A versão móvel do Wild Rift foi inicialmente planejada para ser lançada no final de 2020 com o lançamento nos consoles definido para uma data posterior. Mas, devido à pandemia de coronavírus em andamento, o jogo foi adiado para a início de 2021.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises de e-sports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 18 de novembro.