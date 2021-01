Wild Rift deve chegar à América do Sul e do Norte em março

Os fãs da América do Sul e do Norte podem se alegrar. A Riot Games confirmou hoje que League of Legends: Wild Rift chegará a essas regiões em março.

A versão beta aberta do Wild Rift foi lançada para jogadores na Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul e Tailândia em outubro passado. Mais tarde, a Riot abriu as portas do jogo para jogadores da Europa, Turquia, Rússia e CIS, e do Oriente Médio e Norte da África em 10 de dezembro.

Embora a Riot tenha confirmado que o MOBA chegará às Américas do Norte e do Sul em março, a data exata de lançamento ainda não foi anunciada. Também não houve menção ao lançamento do jogo na Índia, que é outra região onde o jogo ainda não foi lançado.

Quando a Riot anunciou o beta aberto em outubro e disse que o jogo não chegaria às Américas antes de 2021, houve muita decepção da comunidade do LoL. O produtor executivo da Riot, Michael Chow, explicou posteriormente em um comunicado que o jogo foi atrasado devido à pandemia de COVID-19.

Chow também garantiu aos jogadores nessas regiões que eles receberão incentivos, incluindo uma maneira de desbloquear campeões com mais facilidade, para compensar o lançamento tardio de Wild Rift.

A Riot também confirmou hoje que está trabalhando em um modo ARAM para Wild Rift. Estará disponível para teste ainda este ano. A empresa também disse que seus planos para 2021 incluem expandir sua estrutura de e-sports para novos títulos da Riot, como Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Wild Rift.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de janeiro.