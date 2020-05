Veja as notas completas da Atualização 10.11 de League of Legends

Se você é um fã de atiradores e está cansado de ser emboscado por todos os lados, a última atualização do League of Legends colocará um sorriso no seu rosto.

A Riot Games está abordando o papel do atirador na Atualização 10.11, fortalecendo todos os campeões atiradores. Alterações gerais de balanceamento também estão disponíveis, com ajustes para campeões como Fiddlesticks, Lux e entre outros.

O Volibear atualizado também fará sua estréia. Ele entrará em Summoners Rift em breve.

Aqui estão as notas completas da atualização 10.11 de League of Legends.

Campeões

Volibear

O novo e atualizado Volibear está finalmente aqui.

Passiva – A Tempestade Implacável

Os ataques e habilidades de Volibear concedem Velocidade de Ataque e, às vezes, fazem com que seus ataques básicos causem Dano Mágico adicional a inimigos próximos.

Q – Esmagamento Trovejante

Volibear ganha velocidade ao correr na direção dos inimigos, atordoando e causando dano ao primeiro que ele atacar.

W – Fúria Selvagem

Volibear causa dano a um inimigo, marcando-o e aplicando efeitos ao contato. Conjurar essa habilidade novamente no mesmo alvo causa dano adicional e cura Volibear.

E – Divisor de Céus

Volibear invoca um relâmpago em um local, causando dano e reduzindo a velocidade dos inimigos. Ele ganha um escudo se estiver no raio da explosão.

R – Emissário da Tempestade

Volibear salta até um local-alvo, causando dano e reduzindo a velocidade dos inimigos sob ele, além de receber Vida adicional. Torres inimigas próximas ao local de pouso são temporariamente desarmadas.

Fiddlesticks

Passiva – Um Espantalho Inofensivo

Tempo necessário antes de entrar na pose de efígie: de 1 para 2 segundos.

Q – Aterrorizar

[Novo]: As habilidades do Fiddlesticks agora aterrorizam inimigos se forem conjuradas enquanto ele estiver na pose de Efígie.

W – Colheita Farta

Redução de dano a tropas: De 60% para 40%

Gangplank

Multiplicador de velocidade de ataque: De 0,658 para 0,69

E – Barril de Pólvora

Correção: Os barris de Gangplank deixam de acumular dano adicional de Fulgor quando posicionados em cadeia.

Graves

Q – Fim da Linha

Multiplicador de dano do primeiro tiro: De 1,0 de Dano de Ataque adicional para 0,8 de Dano de Ataque adicional

Hecarim

Q – Enfurecido

Dano base: De 55/95/135/175/215 para 60/102/144/186/228

Redução de dano a tropas: De 33,3% para 40%

Janna

W – Zéfiro

Dano base: De 55/90/125/160/195 a 55/85/115/145/175

Kai’Sa

Q – Chuva Icathiana

Multiplicador de dano: De 0,35 de Dano de Ataque adicional para 0,4 de Dano de Ataque adicional

R – Instinto Assassino

Alcance: De 1.500/2.000/2.500 para 1.500/2.250/3.000

Lux

E – Singularidade Lucente

Redução de Velocidade da Detonação: De 0,25s adicional após sofrer dano do E2 para 1s adicional após sofrer dano do E2

Syndra

E – Dispersar os Fracos

Tempo de recarga: De 16/15/14/13/12s para 18/17/16/15/14s

Talon

Q – Diplomacia Noxiana

Custo: De 30 para 40 de mana

Cura ao abater: De 20 a 71 (níveis 1-18) para 10 a 70 (nível 1-18)

Alterações nos atiradores

“Não é novidade que os atiradores sofrem grandes problemas de durabilidade, especialmente no começo da fase de rotas, quando parece que toda a força deles depende do suporte. Isso tem sido um grande problema na satisfação de mecânica de jogo, já que a força dessa classe depende diretamente do tempo em que eles conseguem se manter vivos (para coletar bem e criar itens). Aumentando a mobilidade (com itens) e a Vida base, esperamos que tais Campeões não sejam punidos tão severamente caso falhem e que ainda tenham chances de voltar para o jogo e lutar.”

Cada Campeão listado aqui receberá um aumento parecido nos atributos base de Vida e crescimento de Vida.

Aphelios

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Ashe

Vida base: De 539 para 570

Crescimento de vida base: De 85 para 85

Caityln

Vida base: De 481 para 510

Crescimento de vida base: De 91 para 93

Draven

Vida base: De 574 para 605

Crescimento de vida base: De 88 para 90

Ezreal

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Jhin

Vida base: De 556 para 585

Crescimento de vida base: De 91 para 93

Jinx

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Kai’Sa

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Kog’Maw

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Miss Fortune

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Sivir

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Twitch

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Varus

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Xayah

Vida base: De 500 para 530

Crescimento de vida base: De 86 para 88

Os Campeões a seguir receberão fortalecimentos mais específicos devido às suas habilidades e frequência de escolha nas rotas solo.

Lucian

Passiva – Disparo Iluminado

Acerto crítico do segundo disparo: De 75% para 100%

Correção de erro da passiva: Foi corrigido um erro em que os ataques básicos de Disparo Iluminado não aconteciam se o alvo saísse do alcance.

Kalista

W – Vigia

Dano mágico adicional da marca da alma do W: De 10/12/14/16/18% da Vida máxima do alvo para 14/15/16/17/18% da Vida máxima do alvo

Custo do W: De 20 de mana para sem custo de mana

Vayne

Q – Rolamento

Dano adicional do ataque básico: De 50/55/60/65/70% do Dano de Ataque total para 60/65/70/75/80% do Dano de Ataque total

Tristana

Multiplicador de velocidade de ataque base: De 0,656 para 0,679

Itens

Zelo

Velocidade de movimento: De 5% para 7%

Dançarina Fantasma

Velocidade de movimento: De 5% para 7%

Canhão Fumegante

Velocidade de movimento: De 5% para 7%

Faca de Statikk

Velocidade de movimento: De 5% para 7%

Furacão de Runaan

Velocidade de movimento: De 5% para 9%

Atualizações nos Efeitos Visuais dos Campeões

Cassiopeia

Q – Explosão Venenosa

As partículas de fumaça na skin base foram atualizadas para mostrar melhor o verdadeiro alcance da habilidade.

E – Presas Duplas

Campeões inimigos que estiverem envenenados agora terão um ícone de presa sobre suas cabeças para indicar que receberão dano adicional da habilidade.

R – Olhar Petrificador

Habilidade atualizada em todas as skins com um decalque no limite na caixa de colisão, mostrando melhor a área afetada.

Balanceamento no ARAM

Fortalecimentos na 10.11

Jarvan IV: Corrigido um erro em que o fortalecimento de -5% de dano sofrido não estava sendo aplicado.

Riven: De +5% de dano causado e -5% de dano sofrido para +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Yorick: -5% de dano causado e +5% de dano sofrido para -5% de dano causado

Enfraquecimentos na 10.11

Galio: De +5% de dano sofrido para -5% de dano causado e +5% de dano sofrido

Lissandra: De normal para -5% de dano causado

Teemo: De -10% de dano causado e +7% de dano sofrido para -10% de dano causado e +10% de dano sofrido.

Varus: De normal para -5% de dano causado.

Ziggs: De -15% de dano causado e +10% de dano sofrido para -15% de dano causado e +15% de dano sofrido.

Balanceamento no URF

Fortalecimentos na 10.11

Fiddlesticks: De +5% de dano causado, -5% de dano sofrido e +10% de cura para +10% de dano causado, -10% de dano sofrido e +10% de cura

Fiora: De -10% de dano sofrido e -5% de cura para -5% de dano causado e -5% de cura

Heimerdinger: De -10% de dano causado para -5% de dano causado

Janna: De 100% de aumento no Tempo de Recarga do Q para Normal

Pantheon: De +5% de dano causado e -10% de dano sofrido para +10% de dano causado e -10% de dano sofrido

Quinn: De +5% de dano causado e -5% de dano sofrido para +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Rumble: De -10% de dano causado e -10% de escudo para -10% de dano causado

Sona: De -5% de cura e -5% de escudo para Normal

Tahm Kench: De +25% de dano causado, -25% de dano sofrido, +10% de cura e +10% de escudo para +30% de dano causado, -30% de dano sofrido, +10% de cura e +10% de escudo

Thresh: De +10% de dano causado e -15% de dano sofrido para +15% de dano causado e -15% de dano sofrido

Vayne: De Normal para -5% de dano sofrido

Xayah: De -10% de dano causado para -5% de dano causado

Enfraquecimentos na 10.11

Akali: De +15% de dano causado e -10% de dano sofrido para +10% de dano causado e -10% de dano sofrido

Camille: De +5% de dano causado e -5% de dano sofrido para -5% de dano sofrido

Ivern: De -5% de dano sofrido para Normal

Kassadin: De +5% de dano causado e -5% de dano sofrido para -5% de dano sofrido

Lucian: De +5% de dano causado e -5% de dano sofrido para -5% de dano sofrido

Maokai: De -5% de dano causado, +5% de dano sofrido e -10% de cura para -10% de dano causado, +5% de dano sofrido e -10% de cura

Ornn: De +15% de dano causado e -15% de dano sofrido para +10% de dano causado e -15% de dano sofrido

Qiyana: De +5% de dano causado e -10% de dano sofrido para +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Sett: De +10% de dano causado e -10% de dano sofrido para +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Shaco: De -12% de dano causado e +10% de dano sofrido para -15% de dano causado e +10% de dano sofrido

Taliyah: De +15% de dano causado e -5% de dano sofrido para +10% de dano causado e -5% de dano sofrido

Udyr: De +10% de dano causado e -10% de dano sofrido para +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Volibear (Atualizado): -5% de dano causado & +5% de dano sofrido para Normal

Yuumi:-20% de dano causado, -30% de cura e 25% de aumento no Tempo de Recarga do E para -20% de dano causado, -30% de cura e 100% de aumento no Tempo de Recarga do E

Zac: -5% de dano sofrido para Normal

Correções

O quarto disparo da Passiva – Sussurro do Jhin não pode mais ser cancelado contra tropas e monstros.

do Jhin não pode mais ser cancelado contra tropas e monstros. Jhin não focará inimigos e monstros automaticamente com seu quarto disparo quando estiver em ócio.

Jogadores sendo rebaixados do Mestre agora serão mandados para o Diamante I com 75 de PdL.

Corrigido um erro em que as molduras das bandeiras recém-adquiridas do Clash não eram exibidas dentro do jogo e nem na aba Perfil.

Sylas agora recebe Velocidade de Ataque adicional da Passiva – Explosão de Petricita corretamente ao obter Poder do Grão-Mestre do Jax através de R – Usurpar .

corretamente ao obter do Jax através de . Corrigido um erro em que Sylas não causava dano a todos os inimigos com a ultimate roubada do Karthus ( R – Réquiem ).

). Singed não é mais capaz de utilizar o E – Lançar enquanto estiver suprimido pelo R – Coerção Infinita do Warwick.

enquanto estiver suprimido pelo do Warwick. O efeito negativo do E – Visões Maléficas do Malzahar agora se espalha corretamente para o alvo mais próximo mesmo depois de abater o Sion zumbi durante o efeito da habilidade.

do Malzahar agora se espalha corretamente para o alvo mais próximo mesmo depois de abater o Sion zumbi durante o efeito da habilidade. Aatrox agora se cura corretamente com a Passiva – Postura do Arauto da Morte ou E – Avanço Umbral ao atacar um Malphite inimigo com a Passiva – Escudo de Granito ativada.

ou ao atacar um Malphite inimigo com a ativada. Gragas não é mais capaz de atordoar inimigos razoavelmente separados ao conjurar o E – Barrigada através de uma parede em um alvo e utilizar Flash em outro.

através de uma parede em um alvo e utilizar Flash em outro. Os Servos Congelados da Lissandra não são mais considerados aliados, deixando de receber uma porção do ouro de barricadas dela quando estiverem por perto.

Quando um jogador for executado por uma fonte de dano neutra (tropas, monstros, torres etc.), ele não receberá mais a Guarda Territorial por morte no início de jogo.

Próximas skins e cromas

Skins

Poppy Astronauta

Gnar Astronauta

Bardo Astronauta

Cromas

Poppy Astronauta

Bardo Astronauta

Teemo Astronauta

Gnar Astronauta

Astronautilus

Warwick Cinzento

Twitch Medieval

