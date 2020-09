Vazamento revela skins de Halloween para Amumu e Elise

Os fãs de League of Legends estão saindo de um período bastante agitado, repleto de eventos no jogo como Florescer Espiritual e Pulsefire. Embora o evento Mundial 2020 apenas tenha começado, isso não muda o fato de que estamos nos aproximando perigosamente da temporada de férias, o que significa mais eventos temáticos que se ajustam às decorações que você vê do lado de fora.

Um vazamento no Twitter apareceu hoje apresentando conceitos de skin de Halloween para Amumu e Elise, possivelmente os dois melhores campeões para obter uma skin durante o Halloween.

O caçador sempre triste, Amumu, parece que está arrumando um penteado novo com a cabeça substituída por uma abóbora. Combinando sua tradição e caráter, Amumu está sentado em uma gangorra sozinho com outra abóbora que parece mais leve do que ele. Se não contarmos a skin Hextec que ele recebeu no ano passado em setembro, a última skin de Amumu disponível comercialmente foi sua skin Infernal, lançada em 2018. O caçador mais triste do jogo receberá sua primeira skin em dois anos, que é sempre boas notícias para os jogadores do LoL que o utilizam.

Elise, por outro lado, estava em um estado ainda pior do que Amumu. A última skin da campeã, Elise Super Galáctica, foi lançada em 2017 e, assim como a de Amumu, não combinava com o campeão. Esses dois campeões apresentam as principais características do Halloween em seus modelos básicos, tornando-os os dois candidatos perfeitos para receber skins durante a ocasião.

Uma coisa importante a se notar na arte de bruxa de Elise é uma abóbora voadora que tem pernas de aranha. Isso pode indicar que os filhotes de aranha da campeã podem se transformar em abóbora como parte da skin. Uma inclusão como essa pode ser suficiente para que outros jogadores usem a Elise na selva, por um tempo, pelo menos até o fim da temporada de Halloween.

Essas duas artes foram aparentemente anexadas a uma pesquisa enviada por e-mail para jogadores selecionados do LoL pela Riot. Embora os detalhes da pesquisa sejam desconhecidos, não é surpreendente ver skins com conceitos de Halloween começando a aparecer, já que a Riot não perdeu um único evento Harrowing desde 2010. O evento de cada ano apresenta pelo menos duas novas skins ao lado de uma versão fantástica e exclusiva do Summoner’s Rift.

Embora a Riot não tenha mencionado nenhuma data para o evento Harrowing deste ano, ele geralmente começa na terceira semana de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de setembro.