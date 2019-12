Tyler1 diz que o próximo TCS será em um “grande estádio”

O “Tyler1 Championship Series” é talvez o torneio de League of Legends amador mais conhecido da América do Norte. Após o evento deste ano, o anfitrião do torneio e o popular streamer Tyler “Tyler1” Steinkamp disse que tem planos especiais para a próxima edição do TCS.

“Vamos pra um estádio oficial, oficial e enorme para o próximo TCS”, disse Tyler1 no final do evento deste ano. “Vamos levar todos pra lá. Vai ser enorme pra caramba. Esse será o nosso último TCS assim.”

T1 announces last scuffed TCS – Clip of loltyler1 – Twitch Clips Clip of loltyler1 Playing League of Legends – Clipped by myquack

O torneio de Tyler1 contou com um impressionante prêmio de US$ 50.000 este ano, bastante para um evento amador realizado por um streamer. Ele começou a série em 2017 com um prêmio mais modesto, de US$ 10.000. O torneio de eliminação única tem 16 equipes e é disputado no formato de melhor de um até a final, que é o melhor de três.

O anúncio de Tyler foi em sequencia a uma queda na audiência para seu evento, apesar de um aumento no prêmio total do torneio. O evento deste ano, que aconteceu de 14 a 21 de dezembro, teve uma média de 53.757 espectadores, de acordo com dados coletados pela Esports Charts. O evento atingiu o pico de 90.431, com um total de 1,8 milhão de horas assistidas em 34 horas no ar.

Esses números são menores que os do ano passado, quando o evento teve uma média de 84.733 espectadores, chegando a 123.229. O evento teve menos horas no ar do que este ano, apenas 21 horas, mas ainda quase superou este ano em termos de horas assistidas com 1,77 milhão.

No ano passado, no entanto, o evento foi agendado de maneira um pouco diferente. Em vez de ocorrer mais de uma semana antes do feriado, o TCS de 2018 começou em 24 de novembro e foi disputado até o dia 2 de dezembro. As datas do TCS deste ano podem ser parte do motivo pelo qual a audiência diminuiu.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 22 de dezembro.