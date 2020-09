Tudo que você precisa saber sobre os Pontos de Prestígio e as skins Prestígio de League of Legends

Com o lançamento de Ezreal PsyOps Edição de Prestígio em League of Legends, agora o jogo tem 24 skins na linha Prestígio.

A ideia das skins Prestígio, inicialmente, era que parecessem especiais, mas o preço (aproximadamente 100 dólares) fez com que fosse só uma skin cara e não tão especial. Depois de analisar a resposta negativa da comunidade, a Riot mudou o modelo e começou a permitir que os jogadores também obtivessem skins Prestígio com emblemas de evento, para aumentar o alcance.

Confira tudo que você precisa saber sobre as skins Prestígio do LoL.

Lista de skins Prestígio e como consegui-las

Há 24 skins Prestígio disponíveis no LoL no momento.

Aatrox Lua Sangrenta Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Ahri K/DA Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Akali K/DA Edição de Prestígio – 1.800 Emblemas de Evento Caitlyn Fliperama Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Evelynn K/DA Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Fizz Doguinho Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Garen Reinos Mech Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio PROJETO: Irelia Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Kai’Sa K/DA Edição de Prestígio – 2.500 Emblemas de Evento Lee Sin Emissário da Escuridão Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Lux Academia de Batalha Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Miss Fortune Feiticeira Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Neeko Guardiã Estelar Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Qiyana True Damage Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Riven Espada Valorosa Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Senna True Damage Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Pulsefire Thresh Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Vayne Fogos de Artifício Edição de Prestígio – 1.000 Emblemas de Evento Malphite Estrela Negra Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Zoe Arcanista Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Zyra Congregação das Bruxas Edição de Prestígio – 100 Pontos de Prestígio Pulsefire Lucian Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Teemo Florescer Espiritual Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento Ezreal PsyOps Edição de Prestígio – 2.000 Emblemas de Evento

Problemas atuais com a linha de skins Prestígio

De 24 campeões lançados com skins Prestígio, 11 podiam ser obtidos com Pontos de Prestígio e 13 com Emblemas de eventos do jogo.

O modelo anterior de poder pagar por Pontos de Prestígio não foi muito bem-sucedido, e o atual permite mais liberdade, permitindo que qualquer um que comprar o Passe do evento conseguir Emblemas suficientes para a skin Prestígio. A possibilidade existe, mas jogar muitos jogos não traz necessariamente a sensação de “Prestígio”.

Depois de cada ano, os Pontos de Prestígio obtidos naquele ano são zerados. A Riot disse que a intenção é não permitir que você estoque pontos para as skins do próximo ano, até para evitar que as skins já sejam muito comuns no dia do lançamento. Haverá lojas especiais de Pontos de Prestígio no fim de cada ano, permitindo que você gaste seus Pontos de Prestígio antes que desapareçam. Isso desmotiva um pouco, no entanto, aqueles que comprarem Passes de evento do meio do ano em diante. Eles não terão Pontos de Prestígio suficientes para uma skin e vão precisar esperar até o fim do ano para usar seus Pontos.

“As skins de Prestígio são skins já existentes, só que mais desejáveis e com mais raridade, nas quais usamos materiais de aparência superior (geralmente brilhante!) no modelo e nos efeitos visuais, bem como nas formas de conseguir a skin”, explicou Carlos “IAMCARLOS” Giffoni, produtor de skins da Riot, em um “Pergunte à Riot” no começo do ano.

Alguns apelidos da comunidade, como Thresh “Miojo” e Malphite “Mostarda”, podem ser sinais de que, apesar dos materiais caros, algumas skins não são tão desejáveis assim. Isso acontece com frequência na comunidade, que está decepcionada com alguns resultados e gostaria de sentir que o alto investimento nessas skins realmente vale a pena.

Possíveis melhorias

As skins de Prestígio deveriam exibir e celebrar o esforço dos jogadores e desenvolvedores que investem tempo nesses campeões. A linha também deveria se concentrar em uma certa estética e continuar melhorando. Algumas das skins parecem mais com cromas dourados que com skins especiais.

O sistema atual não recompensa tanto assim o esforço. Ele recompensa, no entanto, jogar muito sem necessariamente ter maestria no campeão. Talvez um sistema híbrido que combine a possibilidade de conseguir a skin jogando muito com alguma maestria no campeão melhoraria o sentimento geral.

O artigo será atualizado quando novas skins Prestígio forem lançadas ou houver alguma mudança no sistema.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 14 de setembro.