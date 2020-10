Tudo que você precisa saber sobre os itens de suporte de League of Legends

Jogar de suporte em League of Legends pode assustar um pouco, devido à variedade de personagens, e os itens podem ser confusos no começo. Apesar de a maior parte dos jogadores conseguir entender o que um campeão faz em algumas partidas, aprender que itens são melhores pode ser bem mais difícil.

Confira tudo que precisa saber sobre a itemização do suporte e como gastar seu ouro de forma eficiente em itens que carregam o seu jogo, qualquer que seja o estilo do suporte que você está jogando (tanque, feiticeiro, mago ou assassino).

Itens iniciais

Você vai precisar fazer um item inicial diferente dependendo do tipo de suporte que estiver usando. Enquanto o foco dos feiticeiros e magos está em poder de habilidade e regeneração de mana, os assassinos precisam de dano e os tanques precisam de vida.

Captura de tela via Riot Games

Gume do Ladrão Arcano

Este item de suporte/feiticeiro tem poder de habilidade, vida e uma ótima passiva que concede ouro adicional ao causar dano aos oponentes. É o recomendado para suportes como Lulu, Morgana, Brand e Lux.

Guarda-ombros de Aço

É o item de suporte com dano físico, que concede dano de ataque, vida e uma passiva que aumenta seu ganho de ouro. O item é perfeito para suportes mais tanques com dano físico, como Thresh, Blitzcrank e Leona. A prioridade da passiva, que concede a você e ao seu companheiro de rota o ouro ao abater algumas tropas periodicamente, é: tropa canhão, tropa corpo a corpo, tropa longo alcance. A tropa canhão concede mais ouro, então sua prioridade deve ser essa.

Escudo Relicário

O item de tanque com dano mágico concede poder de habilidade em vez de dano de ataque e é o recomendado caso você esteja jogando com um campeão como Nautilus, Rakan ou Bardo. A prioridade da passiva e seu funcionamento são iguais ao da Guarda-ombros de Aço.

Foice Espectral

É a versão de dano físico do Gume do Ladrão Arcano. É usada principalmente com Senna suporte, porque ela escala bem com os atributos do item. Pode-se dizer que é o item de Senna, já que nenhum outro campeão costuma fazer esse item.

Opções de botas

Captura de tela via Riot Games

Botas da Mobilidade

São as principais botas para suportes que se movem muito. Se você escolheu um campeão como Nautilus, Leona ou Alistar, que precisa constantemente se movimentar por outras rotas, essas botas devem ser sua prioridade. Elas permitem cobrir grandes distâncias em pouco tempo enquanto fora de combate.

Botas da Rapidez

Essas botas são uma ótima alternativa para campeões que se movem muito, mas caso você esteja enfrentando oponentes com muitos efeitos de lentidão. Elas concedem menos mobilidade fora de combate, mas o movimento enquanto em combate é maior em comparação às Botas da Mobilidade. O efeito passivo dela também permite que você volte à sua velocidade normal muito antes caso sofra lentidão.

Botas Ionianas da Lucidez

As Botas Ionianas da Lucidez são as principais para feiticeiros que andam junto com seus carregadores. Essas botas reduzem o tempo de recarga de suas habilidades e feitiços de invocador em 10%. A velocidade de movimento concedida por elas é boa, mas não tão alta quanto as da Rapidez e Mobilidade. Mas ainda é mais que suficiente para se movimentar por outras rotas quando precisar.

Sapatos do Feiticeiro

Essas são o arroz e feijão de Xerath, Brand, Lux, ou qualquer outro mago com foco em dano. A ideia é conseguir penetração mágica logo no início do jogo, para causar o máximo possível de dano e fazer pressão na rota. Se conseguir um Orbe do Oblívio depois, você vai causar dano verdadeiro à maior parte dos campeões que não tiverem comprado itens de resistência mágica.

Tabi Ninja

Apesar de outras opções de botas serem mais valiosas que a Tabi, ela será útil contra times com foco em dano físico e ataques básicos. Um exemplo é ao enfrentar Yasuo, Yone, Caitlyn ou Pantheon. A Tabi aumenta muito sua sobrevivência contra esses campeões, e se torna preciosa nesses confrontos.

Passos de Mercúrio

Se estiver enfrentando uma composição com muito poder de habilidade ou que tenha muito controle de grupo, Passos de Mercúrio será um item essencial. Ele concede a resistência mágica essencial para o começo do jogo e reduz a duração de efeitos de controle de grupo que você sofrer.

Itens essenciais

Captura de tela via Riot Games

Convergência de Zeke

Se tiver campeões no seu time que se beneficiem dos efeitos desse item, como um atirador com muitos recursos ou Yasuo, investir em Zeke fará com que eles fiquem ainda mais fortes. Os atributos do item são úteis, e ele também é bem barato. É ótimo para começar com suportes como Rakan, Braum e Taric.

Turíbulo Ardente

É um item essencial para suportes como Janna, Lulu, Nami e Karma, desde que você tenha campeões no time que dependam de ataques básicos. Se não tiver um atirador na rota inferior, ainda vale a pena adquirir o Turíbulo Ardente se houver campeões com foco em ataques básicos nas outras rotas ou na selva.

Glaive Sombria

A Glaive Sombria é um item essencial para Pyke, Pantheon e Senna. Ela permite que você domine a visão do jogo, por constantemente desarmar sentinelas inimigas. Quando o item for usado junto com a Lente do Oráculo, será difícil para o time oponente garantir a visão. Faça o quanto antes.

Eco de Luden

Eco de Luden é um item importante para magos na posição de suporte. Ele concede poder de habilidade, mana, redução do tempo de recarga e um efeito de dano em área que aumenta com poder de habilidade.

Sentinela de Controle

As Sentinelas de Controle são itens obrigatórios para todos os suportes de qualquer arquétipo. Você precisa garantir o máximo de visão possível para o seu time durante todo o jogo, então você precisa priorizar ter duas Sentinelas de Controle em mãos sempre que sair da base. Como suporte, garantir a visão é muito mais importante que completar qualquer outro item.

Lente do Oráculo

Quando seu item de suporte tiver subido de nível e você já tiver suas sentinelas, troque seu amuleto de visão pela Lente do Oráculo. O amuleto que desarma visão é importante para pensar em invasões, objetivos e armadilhas contra os oponentes. Se o seu caçador estiver em desvantagem de visão na rota inferior, você pode até fazer a lente antes de completar o item de suporte.

Itens situacionais

Captura de tela via Riot Games

Devaneio de Shurelya

Devaneio de Shurelya é um item barato que aumenta velocidade de movimento, e tem alto valor contra composições que perseguem você até muito longe. Mas pode ser usado para perseguir os oponentes também, caso falte habilidades de iniciar combate. Qualquer suporte pode comprar o item, mas ele é mais valioso em campeões como Rakan, Thresh e Bardo.

Redenção

Redenção é um dos melhores itens para suportes. Além de atributos valiosos como regeneração de mana e vida, seu efeito ativo em área cura os aliados. O item pode ajudar muito seu time em alguns combates, devolvendo um pouco da vida perdida ou terminando de matar os inimigos com menos vida.

Graal Profano de Athene

Se estiver usando um mago ou feiticeiro que possa ajudar os aliados com escudos, é importante fazer esse item. Ele converte uma parte do seu dano em cura toda vez que você usar escudos em aliados. É ótimo em campeãs como Karma, Lulu e Nami. Os atributos do item são ótimos e ele não é caro.

Cadinho de Mikael

Cadinho é um item obrigatório contra campeões que dependem de causar muito dano de longe. Ele é importante para você como suporte caso o inimigo tenha habilidades que possam prender seus aliados. Bons exemplos disso seriam Nautilus, Leona, Ashe e Malzahar. O item em si tem atributos bem medíocres, mas a purificação sozinha pode vencer uma luta.

Medalhão dos Solari de Ferro

É o melhor item de utilidade para suportes mais tanques no jogo. Ele escala com vida adicional, o que faz dele mais valioso à medida que o jogo avança. O item em si concede apenas armadura e resistência mágica, mas o efeito também pode vencer uma luta ou o jogo. Você pode impedir dano em área, salvando seu time daquela Orianna ou daquele Karthus, para vencer o jogo. Use em campeões como Nautilus, Leona ou Rakan para salvar seu time nas lutas mais cruciais.

Placa Gargolítica

Placa Gargolítica é um ótimo item para tanques, concedendo armadura e resistência mágica e um efeito que basicamente aumenta sua vida. É um item forte em suportes que iniciam lutas ou se jogam no meio dos inimigos, como Leona, Nautilus e Braum, porque permite que você sobreviva essa iniciação por tempo suficiente para que seu time cause dano aos oponentes.

Juramento do Cavaleiro

Juramento do Cavaleiro é um item de utilidade que concede armadura, velocidade de movimento e um efeito de redução de dano ao aliado conectado. É ótimo se você tiver um carregador evidente que precise do máximo possível de proteção. Os itens componentes, como a Gema Ardente, já ajudam, porque a redução do tempo de recarga é valiosa para todo suporte. Você pode até ficar com os componentes por um tempo antes de completar o item. Recomendado para campeões como Braum, Nautilus e Leona.

Ampulheta de Zhonya

Se estiver usando um mago como Vel’Koz, Xerath, Zyra ou Brand na posição de suporte, esse item é ótimo para salvar você dos assassinos. Como suporte, você provavelmente não terá muito dinheiro para adquirir itens defensivos. Mas esse item pode resolver tudo com sua invulnerabilidade.

Anjo Guardião

Anjo Guardião é um item mais raro para suportes, mas é útil caso você esteja usando Senna, Pantheon ou Pyke. Ele deixa você mais forte e dá uma segunda vida. O tempo até você reviver pode dar espaço para o seu time salvar você da morte iminente. Mas, como é um item caro, pode ser melhor comprar outros itens antes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 05 de outubro.