Tudo o que você precisa saber sobre o Mundial 2020 e suas recompensas no LoL

A Riot introduziu as recompensas que os fãs de League of Legends podem receber assistindo às partidas de e-sports no início do Mundial. O recurso foi ao ar com partidas da LCS e LEC e acabou sendo uma excelente forma de aumentar a interação do espectador a longo prazo. Por mais divertido que seja assistir a uma partida competitiva do LoL, as recompensas tornam a presença em jogos épicos ainda mais significativa, pois significa que os jogadores podem obter recomoensas para se lembrar desses momentos.

A desenvolvedora revelou hoje que o recurso estará de volta para o maior evento de LoL do ano, o Mundial, que começa oficialmente em 25 de setembro. Com inúmeras partidas para assistir e a competição em alta, pode ser relativamente fácil perder algumas das recompensas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os lançamentos do Mundial 2020 para ter certeza de obter o máximo possível das recompesas no LoL.

Recompensas por Assistir ao Mundial 2020 ao Vivo

Como conseguir as recompensas?

Essas recompensas estão estritamente vinculadas a assistir aos jogos ao vivo. Embora pareça relativamente simples, não ativar as recompensas para sua conta pode fazer com que você perca a recompensa que poderia ter recebido com o tempo de exibição que marcou até agora.

Habilitar as recompensas é simples. Mesmo que você tenha as ativado antes, você pode seguir o mesmo procedimento para ter certeza de que as ativou ao entrar no Mundial.

Vá ate lolesports.com e faça login com seu ID da Riot.

Se você não ativou as recompensas, deve ser redirecionado para a página principal e encontrar um botão que diz “Começar a Receber”. Clicar nesse botão deve habilitar as recompensas para sua conta.

Os jogadores que já fizeram o processo antes devem encontrar-se na página “Recompensas” e deve haver um botão no canto superior esquerdo que diz “Não participar das recompensas”.

Vá até lolesport.com e faça login com seu ID Riot – Captura de tela via Riot Games Insira suas credenciais – Captura de tela via Riot Games Clique em “Começar a Receber” – Captura de tela via Riot Games Agora deve estar tudo certo. – Captura de tela via Riot Games

Embora assistir VODs seja o suficiente para completar as missões regulares de assistir, você precisará sintonizar os jogos ao vivo para ter a chance de garantir uma recompensa. Certifique-se de assistir aos jogos através de lolesports.com, já que a Riot não oferece recompensas agora para qualquer um que sintonize os jogos em plataformas alternativas como YouTube ou Twitch.

Jogadores do SEA e da China não poderão participar do Mundial, de acordo com a Riot.

Como você pode saber quando receberá uma recompensa?

Quando você está assistindo a um jogo intenso, pode perder uma recompensa que acabou de receber se for pego no calor do momento. Felizmente, a plataforma lolesports.com da Riot faz um bom trabalho ao alertar jogadores com notificações difíceis de não se ver.

Sempre que uma recompensa no jogo for acionada, uma notificação aparecerá no lado direito da tela. Este pop-up não aparece quando você está assistindo em tela inteira, portanto, não interrompe sua experiência de visualização. Você ainda deve ver a notificação de recompensa que você recebe assim que minimizar a stream, pois elas não desaparecem até que você clique nelas quando estiver em tela cheia.

Você ainda pode verificar a guia Recompensas para ter certeza de não perder nenhuma recompensa. As recompensas que cada jogador recebe do mesmo evento no jogo serão diferentes, pois também há uma pequena chance envolvida no processo. Enquanto você garante uma recompensa rara de um roubo de Barão, um amigo seu pode se contentar com uma recompensa comum.

Quais eventos no jogo podem causar uma recompensa?

Imagem via Riot Games

Existem muitos cenários diferentes no jogo que podem render uma recompensa para os espectadores sortudos. Algumas são recompensas bloqueadas por região que só podem ser obtidas por jogadores sintonizados nessas regiões.

A Riot anunciou os seguintes eventos no jogo em seu blog que vão premiar os jogadores com uma recompensa. Mas a desenvolvedora também pode decidir adicionar mais acontecimentos à lista durante o evento.

A qualquer momento em cada estágio em que um pentakill aconteça.

A primeira vez em um estágio em que conseguirem a Alma de Dragão.

Sempre que uma série vai para o jogo cinco.

Sempre que um jogador profissional consegue mais de 450 CS em um único jogo e a qualquer momento em que um jogador depois disso bate o recorde que acabou de ser estabelecido.

Durante a cerimônia de abertura das finais.

Se uma equipe norte-americana vencer (apenas fãs da NA) O mesmo se aplica a fãs assistindo de EU, TR, BR e todas as principais regiões do LoL que têm acesso a lolesports.com.

Durante o terceiro Ace alcançado em cada etapa.

A recompensa também pode acontecer em alguns momentos surpreendentes, como quando ocorre uma virada de equipe, uma equipe está em uma sequência, os comentaristas enlouquecem por causa de uma jogada massiva e outros momentos dignos de meme.

A distribuição dos momentos gratificantes significa que os fãs de LoL não vão querer perder um único segundo de toda a produção, já que outra recopensa sempre pode estar ao virar da esquina.

Todas as Recompensas do Mundial 2020

Todo esse esforço significaria muito menos sem uma lista de prêmios encorajadora. A lista tem uma gama excelente que inclui itens da vida real e do jogo que os jogadores se esforçam para obter ao longo do ano por meio de missões.

Aqui está uma lista completa de todos os itens que você pode obter acessando lolesports.com para assistir ao Mundial 2020 ao vivo.

Cápsulas de E-sports comemorativos de 10 anos A cápsula de aniversário está repleta de ícones herdados e emotes das melhores equipes desde o Mundial 2014. Os ícones das duas melhores equipes em cada Mundial são maioria. Existem também ícones/emotes de eventos que foram lançados antes do Mundial 2020.

Baús Hextec de marca personalizada dos parceiros da Riot.

Ícones tropas de Lolesports.com.

Códigos de desconto de parceiros da Riot. Os espólios mundiais são patrocinados pela Riot, Mastercard, Oppo, State Farm e Spotify.

Conteúdo musical exclusivo dos parceiros da Riot.

Skins de sentinela e emotes do Lolesports.com.

Emblemas do Mundial.

Essência azul.

Cada recompensa virá com uma peça exclusiva de arte colecionável que pode ser vista na página de recompensas a qualquer momento.

A arte final será disponibilizada após o Mundial para download em formatos maiores para os interessados.

Missões de Assistir do Mundial 2020

Screengrab via Riot Games

Se você precisava de mais incentivo para assistir ao Mundial 2020, a Riot oferece missões de assistir. Essas missões simples exigem que você assista a um número específico de jogos do Mundial e o recompensa com 500 essências azuis. A missão final também inclui 10 Emblemas do Mundial.

A próxima deve aparecer em seu registro de missões depois de completar sua primeira missão de assistir e deve ir ao ar um dia antes do início da fase de grupos. Assim como as recompensas por assistir online, você precisará assistir aos jogos em lolesports.com. Há um total de três missões. Você precisará assistir a uma, cinco e 10 partidas respectivamente para completar cada uma deles.

As recompensas devem ser depositadas em suas contas logo após concluí-las. Você terá uma semana após o término do mundial para completar essas missões, pois elas expirarão posteriormente.

Recompensas do YouTube

A Riot deixou claro que os jogadores de LoL precisarão assistir aos jogos através de lolesports.com para serem elegíveis para as recompensas, mas isso não significa que o desenvolvedor se esqueceu de seus fãs em diferentes plataformas.

A Riot também está lançando itens no YouTube que irão ao ar com o início do Mundial. Você precisará vincular sua conta da Riot à sua conta do YouTube antes de começar a assistir ao Mundial. Isso o tornará elegível para descontos no YouTube, compostos principalmente de conteúdo de e-sports legado, como ícones.

Para vincular sua conta Riot e YouTube, você precisará seguir este procedimento:

Faça login no YouTube e clique no ícone de sua conta localizado no canto superior direito da tela.

Clique em configurações e navegue até “Contas conectadas” que devem ser listadas no lado esquerdo da tela.

Uma vez dentro, você deve notar o logotipo da Riot e o botão “Conectar” que está anexado a ele. O resto do processo é bastante simples, pois a Riot pedirá que você faça login em sua conta e cuidará de todo o resto.

Faça login no YouTube e clique no ícone de sua conta localizado no canto superior direito da tela. – Captura de tela via Youtube Clique em configurações e navegue até “Contas conectadas” que devem ser listadas no lado esquerdo da tela.

– Captura de tela via Youtube Clique em “Contas Conectadas” – Captura de tela via Youtube Clique em “Conectar” ao lado do ícone da Riot. – Captura de tela via Youtube

Além de itens e recompensas de missão, a Riot está lançando skins e ícones para a ocasião. Uma pequena porcentagem da receita que esses cosméticos trazem será usada para apoiar as equipes que participam do Mundial.

Vinte e cinco por cento da receita de LeBlanc Campeonato, por exemplo, serão alocados para equipes que se classificaram para o Mundial 2020. A Riot também vai dividir ao meio e distribuir 12,5 por cento com base no desempenho, enquanto a outra metade será distribuída igualmente entre todas as equipes.

Cinquenta por cento da receita dos ícones do Mundial 2020 vendidos ao longo do torneio serão distribuídos igualmente entre todas as equipes que se classificaram para o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de setembro.