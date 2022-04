Tudo o que sabemos sobre Song of Nunu, o próximo jogo da Riot Forge

Desenvolvido pela Tequila Works em colaboração com a Riot Forge, Song of Nunu é o mais recente jogo da “editora focada no jogador e no desenvolvedor”.

Originalmente programado para ser lançado em 30 de março, Song of Nunu aparentemente foi adiado para uma data posterior. Mas o que exatamente sabemos sobre o jogo? E vale a pena adicionar à sua lista de desejos?

Song of Nunu segue Nunu, um menino da tribo nômade Notai, e seu melhor amigo Willump, um simpático yeti, em uma aventura narrativa para um jogador que os desenvolvedores descrevem como uma “viagem que você está fazendo com seu melhor amigo”.

Jogadores com experiência em League of Legends devem estar familiarizados com os personagens emocionantes, mas para aqueles que estão entrando em Freljord pela primeira vez, a história se desenrolará aos poucos.

“Descubra os segredos, mitos e lendas escondidos nas profundezas da tundra congelante com seu melhor amigo, um yeti sábio e brincalhão chamado Willump, e desvende o que há por trás dessa história inspiradora – um quebra-cabeças de cada vez”, diz a descrição oficial do jogo.

No mundo de Runeterra, onde League of Legends e Song of Nunu se passam, existem centenas de heróis poderosos. Mas os desenvolvedores da Tequila Works estão mais interessados ​​nos “pequenos, minúsculos detalhes que definem toda a humanidade”.

Song of Nunu é sobre as pequenas coisas. Os jogadores seguem Nunu em uma missão enquanto ele procura por sua mãe perdida. Nunu vem equipado com uma flauta mágica que lhe permite evocar diferentes elementos, criar caminhos nevados e resolver desafios que os jogadores encontrarão naturalmente ao longo do jogo.

Mas o relacionamento que Nunu tem com Willump também desempenha um papel importante na aventura. “Eles tocam juntos, riem juntos, choram juntos, cuidam um do outro”, disseram os desenvolvedores.

Os jogadores poderão pular, escalar e montar Willump através de Freljord congelado. “Esta é uma história sobre dois seres muito diferentes”, disse o desenvolvedor. “Este é um jogo sobre amizade, pura alegria inocente, esperança e família.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 05 de abril.