Três possíveis substitutos para Bjergsen no meio da TSM

A aposentadoria do veterano Bjergsen da LCS no último fim de semana causou um choque na comunidade internacional de League of Legends. Indiscutivelmente um dos nomes mais reconhecidos nos e-sports do LoL, sua aposentadoria e transição para a função de treinador principal da TSM veio após uma exibição malsucedida no Campeonato Mundial pela equipe, que chegou a 0-6 em sua primeira aparição no Mundial desde 2017.

Para Bjergsen, o Mundial 2020 marcou um fim um pouco menos que heróico para uma das carreiras mais famosas e bem-sucedidas internamente na história do e-sports do LoL. De um começo humilde com os Copenhagen Wolves na terceira temporada da EU LCS a seis títulos nacionais e cinco participações no Campeonato Mundial como a figura principal da TSM na América do Norte, Bjergsen é um jogador que realmente viu de tudo. Sua experiência e liderança na TSM ao longo de seus seis anos na organização moldaram uma das equipes norte-americanas de maior sucesso histórico de todos os tempos, e ele deixou, possivelmente, uma das maiores lacunas no mundo dos esportes eletrônicos.

Mas quem ocupará seu lugar? Com a TSM se debatendo no palco internacional no Campeonato Mundial deste ano, muitos fãs pediram algum tipo de mudança na equipe. Mas agora que Bjergsen deixou sua posição inicial em favor de um cargo de treinador, a questão das substituições é uma conversa de necessidade, em vez de especulação.

Com a fama internacional da marca da TSM, é provável que a equipe estenda as ofertas a jogadores de várias regiões. A identidade de uma equipe pode mudar em um segundo, com infinitas combinações de jogadores se unindo para criar ideias únicas sobre a melhor maneira de vencer no LoL. Mas aqui estão alguns candidatos potenciais que poderiam substituir Bjergsen.

Atenha-se ao que você sabe: Humanoid or Evolved

O núcleo da identidade de Bjergsen como jogador nos últimos anos tem sido sua autossuficiência. Ele não é um jogador que exige recursos. E com jogadores como Doublelift e Broken Blade definidos para permanecer no time, por enquanto, seu substituto precisará de um nível semelhante de economia. Famoso por seu Zilean, Bjergsen era capaz de fazer escolhas de meio tanto favoráveis ​​quanto agressivas, particularmente favorecendo magos de alcance com fases de rotas fortes e seguras.

Os antigos caçadores da TSM invariavelmente foram capazes de jogar com a mentalidade de que, enquanto nada der drasticamente errado, Bjergsen não está morrendo na rota. Essa confiabilidade era um grande trunfo, independentemente do meta, e permitia que as rotas laterais da TSM recebessem a atenção da selva de que precisavam para uma bola de neve na liderança das rotas iniciais. Então, quem pode cumprir esse papel além de Bjergsen?

Com o meta do Mundial 2020 focando em caçadores carregadores, não houve falta de meios autossuficientes no grupo de talentos internacionais. Um dos exemplos mais notáveis ​​foi Humanoid da MAD Lions na LEC. Embora a equipe não tenha tido um torneio particularmente bem-sucedido, Humanoid foi de longe o jogador de destaque na equipe. Ele é um talento relativamente jovem no mundo do LoL, e com duas aparições no Mundial em seus primeiros dois anos no cenário profissional, ele é definitivamente uma força a ser reconhecida.

Se a TSM não fizesse nenhuma outra alteração em sua equipe, a organização teria espaço para um meio importado (se Biofrost continuar sendo o suporte inicial da equipe), tornando Humanoid uma opção potencial para substituir Bjergsen. No momento, os espaços de importação da TSM estão ocupados pelo Broken Blade e pelo suporte Treatz, que foi substituído pelo Biofrost durante a maior parte da divisão. Mas Humanoid fecharia a equipe no uso de seu único slot de importação disponível ou teria que substituir uma das duas importações da equipe se a TSM decidisse usar o Treatz como seu suporte inicial. A TSM poderia, portanto, procurar algum talento local.

Embora o talento local seja notoriamente o ponto fraco da América do Norte, existem alguns meios que a equipe poderia considerar para preencher a vaga de Bjergsen. Algumas equipes da LCS são conhecidas por usar suas equipes da Academy, uma tática mais notavelmente usada pela Immortals e Dignitas nesta temporada (com vários níveis de sucesso). O time da Academy da TSM é um dos melhores da liga e o meio Jackson “Evolved” Dohan tem sido uma parte fundamental desse sucesso. Embora ele não seja o mais forte da liga, ele mostrou consistência, confiabilidade e uma grande quantidade de campeões com foco em magos de escolha dominantes em rota como Orianna, LeBlanc e Zoe.

Se Evolved fosse se juntar à equipe da TSM na LCS, os fãs provavelmente precisariam se preparar para uma queda inicial no desempenho. Ele é um jogador jovem, sua passagem por 2020 na TSM Academy foi sua primeira incursão no jogo competitivo, mas ele é exatamente o tipo de jogador que os fãs da NA têm pedido: um talento local, direto da fila solo da NA, que é capaz de introduzir uma nova era de talentos locais. Se ele tiver tempo para se desenvolver, talvez meia divisão de performances instáveis ​​para se recuperar, ele pode provar seu valor.

Uma mudança de ritmo: Chovy

A TSM poderia facilmente encontrar um nível razoável de sucesso jogando o que sabe. Apesar de sua saída da temporada competitiva de 2020 ter sido um pouco indigna, eles tiveram uma boa performance ao longo da Summer Split e pareciam mais fortes do que nunca em sua região natal.

“Uma boa performance”, no entanto, não é mais o suficiente. Com as discussões públicas em todo o mau desempenho internacional da América do Norte, os fãs têm cansado das equipes reciclando os mesmos estilos e os mesmos jogadores e continuarem a esperar resultados diferentes. Famosa por sua passividade, a TSM deu um forte passo em direção a uma mudança de identidade com a assinatura de Broken Blade em 2018, cuja disposição para assumir riscos (e ter esses riscos trazendo péssimos resultados) trouxe um visual refrescante para a equipe. Este estilo de jogo de alto risco mudou significativamente ao longo do tempo de Broken Blade na TSM, no entanto, e seu jogo se tornou mais conservador do que era em seus jogos de estreia no LCS.

Embora os times norte-americanos frequentemente dependam da importação de jogadores para encobrir a falta de talentos locais, importar não é, em si, uma coisa ruim. Se isso acontecer às custas de um jogador melhor e mais jovem não receber o reconhecimento que merece, isso será prejudicial para a liga. Mas se um jogador importado pode realmente fornecer o melhor ajuste para uma equipe, os slots de importação existem por uma razão e devem ser usados ​​com eficácia total.

Com isso em mente, uma opção potencialmente controversa para assumir o manto do novo meio da TSM poderia ser Chovy. O meio de 19 anos da DRX teve dois anos sem conseguir chegar à LCK, alcançando sucesso local, mas não internacional. Sua força mecânica e de rota bruta é incomparável. E, o mais importante, ele é um jogador totalmente diferente de Bjergsen. Ele é incrivelmente agressivo, mas essa agressão é temperada por suas habilidades individuais, é fácil correr riscos quando você sabe que é melhor do que o meio à sua frente.

Integrar Chovy ao time não exigiria uma mudança muito drástica de estilo para o time. O caçador da TSM, Spica, tende a se concentrar no lado superior do mapa nos primeiros 15 minutos e o trio do lado superior formado por Broken Blade, Spica e Chovy seria definitivamente uma força a ser considerada no início do jogo. Se Biofrost e Doublelift forem capazes de sobreviver ao início do jogo sem auxilio, a equipe poderia facilmente encontrar o sucesso em um estilo de jogo centrado no meio.

Não é como se uma realocação norte-americana estivesse fora de questão para Chovy. Tyler Erzberger da ESPN relatou no ano passado que a Evil Geniuses estava “muito perto” de contratar o jogador durante o último período de agência gratuita. Ele explicou que a única razão pela qual Chovy escolheu permanecer na LCK foi o técnico CvMax. Mas depois de dois anos de decepções internacionais, é preciso questionar se essa lealdade pode durar.

EG were very close to signing Chovy, sources told me. They offered what would have been the biggest contract in western League history.



Cvmax was the key to Chovy staying in Korea, I was told. Cvmax was the person who found Chovy and pushed him to become a pro gamer. — The Esports Writer (@FionnOnFire) December 3, 2019

A introdução de Chovy à LCS mudaria dramaticamente o panorama dos talentos do meio na região. Os fãs estão clamando por um melhor desenvolvimento de talentos e performances mais fortes em eventos internacionais na América do Norte. Que melhor maneira de fortalecer o cenário competitivo norte-americano do que ter seus jogadores competindo contra um dos melhores do mundo?

No momento, no entanto, o futuro da programação da TSM não está claro. A TSM não anunciou nenhuma mudança de equipe nos dias seguintes à aposentadoria de Bjergsen, mas a reputação da organização no mundo dos e-sports eletrônicos torna provável que ela escolha quem melhor se encaixa em seus planos de equipe projetada.

A mid-season mal começou, porém, e a organização terá até o próximo ano para finalizar sua equipe de 2021. O período de agência gratuita da LCS não começa oficialmente até 16 de novembro às 20 horas, horário de Brasília.

As possíveis substituições que sugerimos são apenas algumas das inúmeras opções para o futuro da TSM. Todas essas sugestões são puramente hipotéticas e, até o momento, nenhum desses jogadores fez qualquer indicação de que deixariam seus times atuais. Independentemente da decisão final da TSM sobre um novo meio, isso marcará possivelmente a maior mudança de identidade na longa história da marca sem seu meio estrela no comando de suas aspirações de sucesso internacional.

Artigo publicado originalmente em inglês por Megan Kay no Dot Esports no dia 28 de outubro.