Trailer cinemático de League of Legends: Wild Rift é lançado

Com o lançamento do beta aberto regional de League of Legends: Wild Rift, a equipe da Riot Games também lançou um trailer cinemático impressionante para o jogo.

O trailer mostra vários dos campeões disponíveis em Wild Rift se enfrentando ao som de um remix de “You Really Got Me”, sucesso da banda The Kinks.

Aqueles que estiverem em regiões onde o teste está disponível terão acesso irrestrito ao beta, então novos jogadores poderão baixar o jogo e participar dos testes sem precisar de convite ou aprovação.

As lojas de aplicativos de Android e iOS terão o jogo disponível para download nas regiões participantes. Mais regiões serão adicionadas ao beta em 2020 e 2021.

Wild Rift traz ao mobile uma experiência parecida com a que LoL oferece no computador, com pequenas alterações para adaptar o funcionamento do jogo aos dispositivos móveis. Isso inclui mudanças a habilidades de campeões, que combinem melhor com os novos controles, além de alterações à jogabilidade para reduzir drasticamente o tempo de jogo em relação ao PC.

Com os atrasos que a pandemia de COVID causou ao desenvolvimento e lançamento de Wild Rift, os jogadores brasileiros e do resto do continente americano precisarão esperar até 2021 para experimentar o novo título.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 28 de outubro.