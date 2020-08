Todos os times classificados para o Campeonato Mundial 2020 de League of Legends

O Campeonato Mundial 2020 de League of Legends será um pouco diferente dos anteriores devido à atual pandemia de COVID-19. Mas a Riot Games ainda está comprometida com o espetáculo em setembro, e dezenas de times entrarão na briga pela Copa do Invocador.

Antes, porém, é necessário que os times se classifiquem para o Mundial. Nos campeonatos regionais, times de várias ligas do mundo se enfrentam pela chance de representar sua região, mas só alguns conseguem a oportunidade.

A China e a Europa terão quatro times cada uma no Mundial deste ano devido ao sucesso contínuo das duas regiões nas edições anteriores, onde tanto a LPL quanto a LEC tiveram times na final.

A América do Norte e a Coreia terão os três times de sempre, enquanto Vietnã e PCS terão dois. Todas as outras regiões, incluindo o Brasil, só enviarão um time para o Mundial.

Confira todos os times do Campeonato Mundial 2020 de League of Legends:

CBLOL (Brasil)

N/D

LPL (China)

N/D

N/D

N/D

N/D

LEC (Europa)

Rogue

N/D

N/D

N/D

LCS (América do Norte)

N/D

N/D

N/D

LCK (Coreia do Sul)

N/D

N/D

N/D

PCS (Taiwan, Hong Kong, Macau e Sudeste Asiático)

N/D

N/D

VN (Vietnã)

N/D

N/D

LLA (América Latina)

N/D

LJL (Japão)

N/D

OPL (Oceania)

N/D

LCL (Rússia)

N/D

TCL (Turquia)

N/D

O artigo será atualizado à medida que os times forem decididos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 09 de agosto.