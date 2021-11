Todos os easter eggs no Ato Um de Arcane

Ao dar uma olhada em algumas das cenas nos três primeiros episódios de Arcane, os fãs de League of Legends podem identificar itens, habilidades e rostos familiares do universo do LoL.

A nova série da Netflix da Riot Games, Arcane, explora o vasto mundo de Runeterra com um olhar profundo em Piltover e Zaun. Os três primeiros episódios foram ao ar no dia 6 de novembro. Eles apresentaram muitos campeões do LoL e sugeriram outros que teriam passado por alguma das cidades.

Desde o início de Arcane, a Riot escondeu vários easter eggs para os fãs do LoL encontrarem. Aqui está o que observamos durante os três primeiros episódios da série, listados na ordem de sua aparição.

O primeiro episódio começa com Vi e as outras crianças tentando roubar a casa de alguém em Piltover. Mais tarde, descobrimos que é o laboratório de Jayce e que Caitlyn o visita com frequência, pois são amigos e sua família dá suporte ao jovem inventor. Mas para os fãs do LoL, a Riot deixou um pequeno detalhe que sugere o envolvimento de Caitlyn bem no prédio ao lado daquele que Vi e os outros estão roubando.

Quando Vi pula do telhado para a varanda do prédio, não podemos deixar de notar que ainda há alguns cupcakes no terraço. Essas guloseimas saborosas são as mesmas que Caitlyn usa em sua Armadilha Mecânica Yordle, sua habilidade W no LoL.

Screengrab via Riot Games

Depois de voltar para Zaun, as crianças são abordadas por um bando de desordeiros. Uma luta começa e Powder é forçada a fugir com o saque do roubo do grupo. Ela segue em direção ao cais, onde encontra um ponto cego para se esconder na esquina de um dos prédios perto do rio. Na parede lateral do prédio, vimos os cogumelos de Teemo em forma de graffiti, bem como o logotipo da Pentakill, parcialmente coberto por uma das armadilhas venenosas.

Screengrab via Riot Games

Screengrab via Riot Games

Mais adiante no episódio, Powder, Vi e os outros descem às profundezas de Zaun graças a um elevador em uma casa abandonada. Enquanto Mylo reclama com Vi sobre o comportamento de Powder naquele dia, os fãs do LoL podem encontrar obras de arte interessantes na parede do lado direito da casa velha e vazia. Um cavalheiro é retratado em uma foto empoeirada. Mais precisamente, uma foto do Cho’Gath Cavalheiro é vista pendurada na parede da casa.

Screengrab via Riot Games

Fãs de Arcane são então transportados para as ruas de Zaun, onde yordles charmosos e pessoas de todos os tipos habitam o lugar. Ao caminhar em direção a um bar chamado A Última Gota, as crianças passam por um traficante de curiosidades. Entre suas propriedades, os jogadores do LoL podem reconhecer um ativo famoso do jogo. O traficante negocia um pobre Krug preso.

Screengrab via Riot Games

Mais tarde no episódio, entramos em uma mina de ouro de easter eggs. Quando Vander vai à loja de Benzo, podemos localizar vários itens do LoL, começando com o capacete de Tryndamere logo acima da porta da loja, do lado de dentro.

Screengrab via Riot Games

Então, nas mãos de Benzo, vemos o Coração de Ouro. Com a forma de um casco de tartaruga, o Coração de Ouro era um item do jogo que gerava cinco de ouro a cada 10 segundos. Não se preocupe se você não o reconheceu. Apenas os veteranos do LoL teriam a chance de identificá-lo, uma vez que foi removido do jogo em 2012.

Screengrab via Amino

Também na loja de Benzo, na parede no fundo da sala, há dois objetos perfeitamente reconhecíveis, mas ocultos, e o primeiro pode não estar tão escondido. Em uma prateleira na parede, vemos o Capuz da Morte de Rabadon com etiqueta de preço e tudo. Isso é exatamente o que um jovem mágico de Zaun precisa.

Screengrab via Riot Games

O outro item do LoL na loja é realmente um tesouro escondido. Ao lado das três máscaras vistas na prateleira quando Ekko escuta a conversa entre Vander e Grayson, há o que parece ser um Olho do Oásis. Retirado do jogo em 2019, o item concedia velocidade de movimento, redução de tempo de recarga e, entre outras estatísticas, uma passiva única que concedia ouro extra em determinadas situações.

Screengrab via Riot Games

O primeiro episódio de Arcane foi cheio de easter eggs para os fãs do LoL verem, mas os dois episódios restantes do primeiro ato focaram mais no que estava acontecendo na história e apresentaram menos joias escondidas. Durante a cena no fliperama no segundo episódio, Powder brinca com uma cabine de jogos inspirada em Teemo apenas alguns momentos antes de os executores entrarem em cena.

Screengrab via Riot Games

No fliperama, também há vários sinais de outros campeões e seguidores mais parecidos com piratas do jogo de cartas da Riot, Legends of Runeterra. Mas como eles não são réplicas perfeitas das ilustrações do jogo, decidimos não incluí-los nesta lista.

Seguindo com a história, Arcane se aprofunda nas escolhas, psicologia e crescimento dos dois personagens principais: Powder e Violet. E até os easter eggs estão ligados ao seu futuro. Em particular, no episódio três, vemos as asas de Guardiã Estelar de Jinx desenhadas na caixa de brinquedos de Powder em seu quarto. Na mesma cena, quando Vi deixa Powder em seu quarto para ir salvar Vander, vemos os desenhos de Powder no chão. E em uma inspeção mais próxima, podemos ver Fishbones, uma das armas de Jinx.

Screengrab via Riot Games

Screengrab via Riot Games

Arcane será retomado em 13 de novembro com mais três episódios de seu segundo ato.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 09 de novembro.