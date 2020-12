Todos os campeões em League of Legends: Wild Rift

Esta semana, o beta aberto para League of Legends: Wild Rift foi expandido para novas regiões em todo o mundo.

Wild Rift oferece aos jogadores uma maneira de experimentar a experiência de League of Legends em qualquer lugar usando um dispositivo móvel.

Embora o jogo possua muitos dos mesmos componentes do título para PC, Wild Rift é otimizado para funcionar perfeitamente em celulares. Isso inclui mudanças como um Rift menor, modificações nas habilidades específicas de campeão e uma taxa de distribuição de ouro mais rápida.

Um fator que se manteve constante em ambos os jogos é a lista de campeões. Wild Rift possui muitos dos campeões mais populares do League of Legends e atualmente tem uma lista de 49 campeões.

Aqui está uma lista de todos os campeões em Wild Rift

Imagem via Riot Games

Ahri

Akali

Alistar

Amumu

Annie

Ashe

Aurelion Sol

Blitzcrank

Braum

Camille

Darius

Dr. Mundo

Draven

Evelynn

Ezreal

Fiora

Fizz

Garen

Gragas

Graves

Janna

Jarvan IV

Jax

Jhin

Jinx

Kaisa

Lee Sin

Lux

Malphite

Master Yi

Miss Fortune

Nami

Nasus

Olaf

Orianna

Seraphine

Shyvana

Singed

Sona

Soraka

Tryndamere

Twisted Fate

Varus

Vayne

Vi

Xin Zhao

Yasuo

Zed

Ziggs

Ao longo do beta aberto, a equipe por trás do Wild Rift se esforça para incluir mais campeões no jogo, eventualmente tendo todos os atuais campeões de League of Legends disponíveis em ambos os títulos. Junto com a quantidade de campeões, há uma variedade de skins diferentes disponíveis para compra no jogo. Os jogadores podem adquirir campeões usando Blue Motes no jogo, ganhos em partidas, ou com Wild Cores que podem ser comprados com dinheiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de dezembro.