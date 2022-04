Todas as skins da atualização 12.7 de League of Legends

Com a atualização 12.7 de League of Legends prevista para chegar aos servidores ativos hoje, 13 de abril, os jogadores estão naturalmente ansiosos por todas as mudanças que chegarão ao Summoner’s Rift.

Uma série de mudanças será feita no meta da selva, com alguns campeões recebendo fortalecimentos no dano que causam à monstros. Alguns outros campeões também serão atingidos pelo martelo do enfraquecimento. Além disso, um monte de fortalecimentos e enfraquecimentos estarão presentes para itens, incluindo Força do Vendaval e Máscara Abissal.

Mas um novo patch no League também significa novas skins. Desta vez, cinco skins estão se juntando ao jogo e sua coleção Arcana. Ahri, Hecarim, Ryze, Xayah e Raken receberão skins no próximo patch.

Aqui estão todas as skins que chegarão ao LoL na atualização 12.7.

Ahri Arcana

Imagem via Riot Games

Hecarim Arcana

Imagem via Riot Games

Ryze Arcana

Imagem via Riot Games

Xayah e Rakan Arcana

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 12 de abril.