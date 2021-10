Todas as recompensas ranqueadas para a temporada 2021 de League of Legends

O Campeonato Mundial de League of Legends marca o início do final da temporada ranqueada de 2021.

A temporada termina oficialmente em 15 de novembro, abrindo caminho para a pré-temporada de 2022, de acordo com a Riot. Mas, felizmente, todas aquelas horas intermináveis ​​na fila solo não foram à toa.

Aqui estão as recompensas de final de temporada para League of Legends 2021.

Recompensas ranqueadas

Imagem via Riot Games

Se você alcançar Ouro ou acima na fila solo, duo ou flex no final da temporada ranqueada de 2021, você receberá uma skin exclusiva do Blitzcrank Vitoriosos e um croma especial correspondente à sua classificação. Se você terminar suas colocações ranquadas em solo, duo ou flex, você também receberá Eternos Permanentes da Série 1 do Blitzcrank, um ícone de perfil da Ranqueada para ambas as filas, e uma bandeira de perfil da Ranqueada, além do próprio campeão.

Recompensas do Clash

Imagem via Riot Games

Novembro marca o segundo Fim de Temporada do Clash. Uma seleção de recompensas específicas do Clash será distribuída com base na quantidade de Pontos de Vitória que você ganhou ao longo da temporada. Todos também receberão um ícone Competidor do Clash para participar.

Competidores Ícone de Invocador Competidor: 100 PV Logotipo Competidor do Clash: 400 PV Bandeira Competidor do Clash: 1000 PV



Imagem via Riot Games

Conquistadores Ícone de Invocador Conquistador: 2000 PV Logotipo Conquistador do Clash: 3000 PV Bandeira Conquistador do Clash: 4000 PV



Imagem via Riot Games

Recompensas de Honra

Você também será recompensado por permanecer calmo e concentrado no normal e ranqueado. No final da temporada, você receberá uma cápsula de Honra vinculada ao seu nível de Honra final.

Cápsula Nível de Honra 3 Skin de Sentinela aleatória 3 Fragmentos de Chave

Cápsula Nível de Honra 4 Skin de Sentinela aleatória Emote permanente aleatório 3 Fragmentos de Chave

Cápsula Nível de Honra 5 Skin de Sentinela aleatória Emote permanente aleatório 6 Fragmentos de Chave



Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 06 de outubro.