Todas as novas artes de Volibear atualizadas

Após nove meses de espera, a atualização de Volibear foi finalmente revelada.

Nos últimos anos, Volibear caiu no esquecimento do meta de League of Legends e já não era hora de uma atualização. Hoje, a Riot Games revelou tudo, dando aos jogadores um gostinho do que eles podem esperar do grande urso do Rift.

O novo Volibear passou um tempo na academia, erguendo ferro e estocando proteínas. O grande urso polar branco está ainda maior e muito durão.

Junto com sua arte padrão, todas as suas skins, incluindo Senhor do Trovão, Armadura Rúnica, Capitão, El Rayo e Nevasca do Ártico, foram atualizadas. Também foi revelada uma nova skin para Volibear chamada Thousand Pierced.

Aqui estão todas as skins atualizadas para a atualização de Volibear.

Volibear Senhor do Trovão

Imagem via Riot Games

Volibear Nevasca do Ártico

Imagem via Riot Games

Volibear Armadura Rúnica

Imagem via Riot Games

Capitão Volibear

Imagem via Riot Games

Volibear El Rayo

Imagem via Riot Games

Thousand Pierced Volibear

Imagem via Riot Games

A atualização de Volibear chegará ao Ambiente Público de Testes (APT) em 12 de maio e aos servidores ativos de League em 28 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de maio.