Todas as mudanças chegando à pré-temporada de 2022 do LoL

Novos itens, dragões e mudanças mais surpreendentes chegarão a League of Legends em 2022.

A partir de novembro com a pré-temporada, a Riot testará uma série de recursos. Em vez da revisão ou renovação usual, a pré-temporada vai melhorar as bases lançadas ao longo dos últimos anos.

“Para a pré-temporada deste ano, vamos aprimorar nosso sistema com algumas novidades como itens, runas e a Rift Elemental”, disse o produtor-chefe de mecânica de jogo da Riot, Jeremy Lee, em 7 de outubro.

Aqui estão todas as mudanças propostas para a pré-temporada de 2022 do LoL.

Itens

Imagem via Riot Games

A Riot planeja adicionar novos itens e fazer alguns ajustes em outros na pré-temporada de 2022. Isso incluirá dois novos itens Míticos, de acordo com Lee. O primeiro é um item de tanque suporte que é “perfeito para campeões agressivos que adoram entrar no meio da luta”.

Quando você imobiliza um campeão inimigo com este item, todos os inimigos próximos receberão mais dano de sua equipe por um curto período de tempo. Alguns campeões que podem acabar usando este item incluem Sejuani e Leona.

O segundo item Mítico é adequado para magos que “precisam sobreviver mais”. O item concede redução de dano que “perdura” por alguns segundos após você ser atingido. Enquanto a proteção se mantém, você também recebe aceleração de habilidade.

A Riot acha que este item será particularmente bom para magos de longo alcance que precisam de um Mítico que os ajude a sobreviver a um mergulho. Xerath e Ziggs são dois exemplos de campeões que podem usar este item.

“Ao atualizarmos o sistema de itens, a proposta é oferer escolhas estratégicas a todos os Campeões do jogo”, disse Lee. “Esse é o principal objetivo dos itens Míticos, mas em relação aos itens Lendários, decidimos mudar um pouquinho.”

A Riot acha que alguns campeões podem usar o mesmo Lendário na maioria dos jogos se forem “boas escolhas”. Mas os desenvolvedores também querem que os jogadores tenham muitas opções, e é por isso que planejam melhorar Lendários para magos, assassinos e tanques.

Assassinos, por exemplo, podem esperar por um novo item Lendário que dá aceleração de habilidade e reembolso de uma parte de seu tempo de recarga da ultimate com abates inimigos, de acordo com Lee.

Os tanques, que dependem de mana, receberão um novo item Lendário que concede bônus de Vida com base no mana total e também queima parte dela para criar um escudo sempre que imobilizam um inimigo. E os magos poderão fazer uso de um novo item Lendário que concede penetração mágica contra inimigos recentemente protegidos.

Runas

A Riot continuou a monitorar as taxas de uso e níveis de poder das runas no jogo e acha que há algumas mudanças boas e direcionadas que ela pode fazer no sistema na pré-temporada de 2022.

“Achamos que a identidade da árvore de Inspiração não está clara o sificiente”, disse Lee. “Gostaríamos de ampliar os usos dessas runas Essênciais.”

Os desenvolvedores estão retrabalhando o Aprimoramento Glacial para “dobrar a habilidade de causar lentidão nos inimigos”. Eles também estão fazendo alguns ajustes no Ritmo Fatal para “aperfeiçoar a velocidade de ataque” e dar a ele um “destaque” na árvore de precisão.

Recompensas de Objetivo

As recompensas de campeões atuam como uma forma de “equilibrar” o jogo, recompensando os jogadores com ouro extra por abater campeões inimigos que ganharam a liderança, de acordo com a Riot. Embora os desenvolvedores não planejem fazer alterações nesse sistema, eles acham que podem dar aos jogadores maneiras adicionais de voltar ao jogo na forma de algo chamado Recompensas de objetivos.

Recompensas de objetivos funcionarão como recompensas de campeão, exceto que acontecerão quando os jogadores pegarem objetivos de mapa como torres ou o Barão. “Elas aumentam lentamente com a vantagem da equipe inimiga”, disse Lee, “e são compartilhadas entre a equipe inteira, independentemente de quem as reivindicar.”

Objetivos são geralmente a melhor maneira de fazer um retorno quando você está atrás, então a Riot quer fazer isso uma estratégia “mais clara” e “mais recompensadora” na pré-temporada de 2022.

Dragões

Imagem via Riot Games

O objetivo original dos dragões em Ascensão dos Elementos era aumentar a variação de “jogo a jogo”, “criando uma variedade de ambientes distintos e memoráveis ​​para os jogadores dominarem”, de acordo com a Riot. Na temporada de 2019, isso incluiu transformações no terreno, novas e poderosas Almas de Dragão e um efeito de Dragão Ancião para finalizar o jogo.

Embora essas mudanças tenham tido grande sucesso em tornar o jogo mais único, a Riot ainda acredita que há espaço para expandir os ambientes únicos em Summoner’s Rift. “Gostamos de como cada dragão cria ambientes únicos, concede efeitos poderosos e faz parte da estratégia no meio e no fim do jogo”, disse Lee.

Na pré-temporada de 2022, a Riot está adicionando mais dois dragões ao jogo. O dragão Hextec concede aceleração de habilidade e velocidade de ataque adicionais. Quando os jogadores reivindicam a alma, eles recebem um efeito de lentidão em caddeia, semelhante à passiva da Faca de Statikk. Quando este dragão domina o Summoner’s Rift, ele cria “portões hextec” que podem transportar os jogadores para certos locais no mapa.

O dragão Quimtec concede dano adicional quando as barras de Vida dos jogadores estão baixas. A alma oferece aos jogadores uma “segunda chance”. Quando campeões morrem, eles entram em um “estado de zumbi”, onde podem lançar habilidades e continuar lutando por um curto período de tempo. Quando este dragão assume o controle do Rift, ele cria “zonas de camuflagem” em locais fixos.

“Esses dragões podem parecer mais impactantes do que os atuais”, disse Lee. “E bom, eles são. Nosso objetivo é fomentar encontros únicos e estratégias significativas ao meio fim de jogo.”

Desafios

A Riot está adicionando um novo sistema chamado Desafios ao jogo na pré-temporada de 2022. Por meio do sistema, os jogadores serão recompensados ​​por todos os “objetivos desafiadores, únicos e divertidos que alcançarem em seus jogos”, de acordo com a Riot.

Os desafios aumentam ao longo do tempo, mostrando a crescente maestria e “legado” dos jogadores em vários sistemas, modos e mecânicas. “Queremos destacar não apenas seu ranque e Maestria de de Campeão, como também sua criatividade, estilos de jogo, coleção e todo o resto”, disse Lee.

Com este sistema, os jogadores serão capazes de rastrear seu domínio geral e investimento no jogo, visualizar e comparar uma variedade de realizações e ter diferentes tipos de objetivos para progredir e se empenhar.

O sistema completo deve ser lançado no início do próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de outubro.