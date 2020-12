“The Battle of Baron” de Wild Rift vai estrear em 10 de dezembro no YouTube

Enquanto League of Legends: Wild Rift é lançado no Vietnã, Oceania, Taiwan, Europa, Turquia, Rússia, CIS, Oriente Médio e Norte da África, a Riot Games está realizando uma transmissão ao vivo exclusiva para celebrar a expansão regional. Os fãs têm que lutar contra o Barão Nashor na transmissão ao vivo de “The Battle of Baron” no YouTube.

Você pode estar familiarizado com os controles do joystick em Wild Rift para lutar contra o Barão, mas na transmissão ao vivo do YouTube, você terá que fazer algo diferente. Os telespectadores terão que sintonizar no dia 10 de dezembro a partir das 06h e se unir no chat ao vivo para votar em qual ataque ou habilidade usar para derrotar o formidável monstro do rio.

Os jogadores precisam digitar [1], [2], [3] e [4] no chat para lançar as habilidades. A Riot implementou um sistema de votação para garantir que os ataques com mais votos sejam aprovados. O Barão responderá aos ataques de acordo.

De vez em quando, alguma habilidade se tornará “fortalecida”. O chat precisa votar a favor antes que o tempo acabe para aumentar o dano. Habilidades com poderes podem ser identificadas com um anel brilhante de energia ao seu redor.

Os espectadores também receberão ajuda de outros campeões de Runeterra para derrubar o Barão. Eles podem ser convocados digitando [5] no chat quando aparecerem.

Se o Barão Nashor for derrotado, todos os jogadores no beta aberto receberão um emote e ícone únicos em 2021. Além disso, as primeiras 25.000 pessoas que entrarem na transmissão ao vivo e derrotarem o Barão terão seus nomes mostrados na sequência de créditos finais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 07 de dezembro.