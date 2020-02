Team Liquid conquista vitória dominante sobre a Dignitas na LCS

A Team Liquid jogou com seus carregadores e venceu as principais lutas no meio do jogo para garantir objetivos contra a Dignitas na quinta semana da Monday Night League na LCS Spring Split de 2020.

Foi uma vitória simples para os atuais campeões da LCS, mas as performances individuais brilharam do início ao fim. Mesmo com o caçador Mads “Broxah” Brock-Pedersen em segundo lugar nas estatísticas, ele facilitou o sucesso de seus companheiros de equipe e parece estar dando passos tangíveis em todos os jogos.

Após a derrota para a Evil Geniuses no domingo, o meio Nicolaj Jensen disse à Dot Esports que um dos problemas da equipe foi a dificuldade para controlar o primeiro Aruato de cada jogo, mas você não saberia disso vendo o controle de objetivos da Liquid na segunda-feira, bem como na luta por esses objetivos.

Duas enormes lutas no meio do jogo destacaram isso, especialmente uma reviravolta importante em uma luta que os fez perder o primeiro dragão do jogo. Depois de perder dois membros conseguiram obter três abates novamente na mesma luta e sair por cima, impedindo-os de ficar muito para trás antes dos 15 minutos.

Isso se mostrou incrivelmente importante para a Team Liquid, toda dividida. Quando conseguem vencer as rotas, apesar de sofrer nas lutas em equipe, eles têm talento para causar bolas de neve e trazer uma avalanche em cima da Dignitas.

Doublelift e a equipe sabem que têm o talento individual de enfrentar qualquer jogador de League, mas até as correções de um bom jogo em equipe começam no nível individual, especialmente se você jogar como carregador. Na segunda-feira, Doublelift fez exatamente isso depois de conseguir um bom desempenho, estranhamente, em sua primeira partida como Miss Fortune em mais de 630 jogos como profissional.

“Desde que Broxah veio, estou mais auto-reflexivo”, disse Doublelift à Dot Esports. “Eu não estava jogando mal, só acho que não estava me colocando em um nível alto o suficiente”.

Após a vitória da TSM sobre a Evil Geniuses para terminar a Monday Night League, a Liquid está empatada em quatro pontos pela última vaga nos playoffs. A TSM agora detém o terceiro lugar.

“É muito difícil ser complacente quando você é o penúltimo time da LCS”, disse Doublelift.

Os dois rivais se enfrentam no próximo sábado, às 20h (horário de Brasília).

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Henrique DaMour no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.