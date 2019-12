Sylas tem fortalecimento marcado no ano novo

O mago abjugado bonitão já viu dias melhores.

Para combater a irrelevância de Sylas nas filas solo, Riot está planejando fortalecê-lo nos no início de 2020 com a atualização 10.1.

Sylas teve momentos de destaque, especialmente no ambiente competitivo. Em certo ponto, ele foi uma ferramenta poderosa para lutas em equipe. Mas nas filas solo, ele não fez tanto sucesso.

Como está hoje, ele chegou ao fundo do poço, com uma taxa de vitórias de 45% tanto na selva quanto no meio. Sua fase de rotas é fraca e sua falta de dano significa que seu oponente pode facilmente se aproveitar disso. No final do jogo, ele tem potencial de mudar o jogo com sua ultimate, mas raramente tem a oportunidade de para isso.

O problema do Sylas é que ele é naturalmente difícil de balancear. Ele passa de muito fraco para muito forte e vice-versa, e a Riot nunca parece se comprometer.

Desta vez, a Riot está concentrada em sua passiva e em enfraquecer, um pouco, seu Regicida (W), para tentar deixar o campeão mais equilibrado.

A taxa de dano mágico do alvo principal da Explosão de Petricita (passiva) deve aumentar de 20 para 25%, permitindo que ele reaja a seus inimigos e tenha um desempenho melhor tanto no início quanto no final do jogo.

Captura de tela via Surrender em 20

Para combater e tentar contrabalançar o fortalecimento, o custo de mana de Regicida está sendo aumentado de 45/45/50/55/60 para 70/80/90/100/110. Isso significa que os jogadores de Sylas terão que ser cautelosos ao escolher suas lutas e calcular sua mana em situações de luta em equipe prolongadas.

Captura de tela via Surrender em 20

No geral, as mudanças devem dar um bom gás no Sylas, dando a ele o dano necessário para derrotar seus oponentes.

No entanto, as próximas mudanças são tentativas e podem mudar até o novo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 19 de dezembro.