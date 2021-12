SUNMI usa cosplay de Jinx em sua apresentação no KBS Song Festival 2021

Seja com o grupo virtual K/DA, com artistas famosos mostrando apoio a times de esports ou com a T1 participando do programa de variedades do BTS, o mundo do K-pop e o universo de League of Legends já se cruzaram muitas vezes. Agora, mais uma grande solista sul-coreana declarou mais uma vez ser fã do jogo.

A solista de K-pop e ex-Wonder Girls SUNMI, de 29 anos, mostrou um novo visual na apresentação de “TAIL” no KBS Song Festival 2021, que aconteceu em 17 de dezembro. O visual? Um cosplay perfeito de uma das campeãs mais conhecidas do LoL, a atiradora Jinx.

O Gatilho Desenfreado favorito de Runeterra ganhou ainda mais reconhecimento mundial depois de protagonizar a série animada da Riot para a Netflix, Arcane. Com nove episódios nessa primeira temporada, a série se tornou uma das mais vistas na plataforma e conquistou a crítica, garantindo seu lugar como a série original Netflix mais bem-avaliada no IMDb.

O vídeo de SUNMI começa em preto e branco, então não fica tão reconhecível que ela está vestida de Jinx. Mas logo a apresentação passa a mostrar todas as cores e podemos apreciar o visual. O cosplay ficou impecável, com direito às trancinhas azuis de Jinx, roupas em preto e roxo e luvas cortadas. E a produção também foi incrível, com um fundo em tela verde que mudava o cenário em que ela e seus talentosos dançarinos apareciam.

Não é a primeira vez que SUNMI mostra apoio a algo relacionado ao LoL. Em julho de 2020, ela publicou uma foto no Instagram com uma camisa da DWG KIA, mostrando seu apoio ao novo astro da LCK, o meio ShowMaker. Talvez o apoio dela tenha mesmo sido essencial, afinal ShowMaker acabou vencendo o Campeonato Mundial 2020.

ShowMaker e Sunmi até se conheceram em janeiro deste ano, para a surpresa do jogador. No vídeo, ela o ensina a tirar fotos melhores para as redes sociais e até faz uma pequena sessão de fotos. Como agradecimento, ShowMaker a presenteia com uma camisa personalizada da DWG KIA, com o nome dela escrito no verso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 17 de dezembro.