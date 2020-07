Sua Loja está de volta ao cliente do LoL

É hora de comprar uma skin rara e barata em League of Legends. A Sua Loja personalizada está de volta.

Os jogadores podem encontrar a loja personalizada abrindo o cliente do LoL e selecionando o pequeno ícone à esquerda da loja (esse ícone provavelmente estará piscando se você ainda não o tiver aberto). Em seguida, basta selecionar cada carta e ela revelará seis skins diferentes para os campeões que você mais usou nos últimos seis meses.

Captura de tela via Riot Games

Essas skins diferentes variam em raridade, com as skins Ultimate e Lendárias indisponíveis na loja. Os jogadores podem comprar skins que podem não estar acessíveis na loja, mas essas skins legado não são baratas.

Historicamente, houve uma vez que a loja podia incluir skins Lendárias. Por exemplo, de 17 de outubro a 19 de novembro, a venda da Riot permitiu que skins Lendárias fossem compradas na Sua Loja. Este evento único aconteceu para comemorar a reintegração da loja para o aniversário de 10 anos do LoL. No entanto, é improvável que as skins Lendárias estejam disponíveis na loja mais uma vez.

Algumas skins são impossíveis de aparecer na loja. Exclusivos de pacotes, exclusivos de espólios e skins limitadas estão todas indisponíveis, por exemplo. Mas como a maioria das skins é propriedade de campeões e tem desconto, os jogadores podem escolher uma skin legal para o seu campeão favorito.

As skins com desconto estão disponíveis apenas por tempo limitado, no entanto. Essas skins retornarão aos preços normais em 17 de agosto às 13h, portanto, compre-as enquanto puder.

